México

Fátima Bosch desfila en traje de baño en Miss Universo 2025

La representante mexicana deslumbró con sus looks en la competencia preliminar del certamen de belleza

Guardar
(YT: Miss Universe)
(YT: Miss Universe)

La madrugada de este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la competencia preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia y la representante mexicana, Fátima Bosch, deslumbró con sus looks.

La modelo oriunda de Tabasco participó en el desfile de trajes de baño de una pieza en color rojo.

Así la presentaron: "México, a pesar de tener dificultades en la escuela debido a la dislexia y el TDAH, Fátima atribuye a estos desafíos el haberle dado creatividad y resiliencia. Estudió moda en Ciudad de México y Milán, y promueve el reciclaje sostenible. Miss Universo México.

(YT: Miss Universe)
(YT: Miss Universe)

Fátima Bosch sorprende con un traje nacional inspirado en Xochiquétzal

Previo al desfile de trajes de baño, la modelo mexicana participó en la pasarela de trajes nacionales con un diseño inspirado en las culturas prehispánicas.

“La inspiración principal es Xochiquétzal, Diosa Mexica de las flores, de los artesanos, diosa de la fertilidad, de la belleza. Y, pues, bueno, es compaginar un poquito esa parte de la espiritualidad, la parte de la cultura mexicana con esta diosa que representa todo lo bello“, explicó el diseñador del traje, Fernando Ortiz, en entrevista para Imagen Televisión.

La creación del traje requirió aproximadamente siete meses de trabajo artesanal e integra un penacho, un top con hombreras, una falda y espinilleras, todos elaborados en tonos rojo, verde y azul.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

Cada componente destaca por los detalles minuciosos en pedrería, plumas y figuras de colibrí que simulan el movimiento.

Ortiz detalló: “Creo que el trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo, porque sí es detallar cada pieza de este traje. La pedrería, digo, jugar con el efecto también ante el escenario, que la modelo pueda reflejar esta parte de los colores sobre todo”.

En cuanto al simbolismo, añadió: “Hablando con Fátima, en la prueba del traje, me decía que el colibrí era su animal espiritual. Entonces, el mensaje que quise dar con los colibrís fue realmente que son mensajeros. Digo, en la historia mexica es como, digamos, los guerreros que perdieron la vida en batalla y regresan a través de estos animales. Entonces, sí, estas aves tienen un simbolismo más allá de todo”.

Fatima Bosch of Mexico takes
Fatima Bosch of Mexico takes part in the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

¿Cuánto cuesta el traje inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025?

El valor estimado del traje nacional que la modelo mexicana portó en el certamen de belleza asciende a 150 mil pesos mexicanos.

Ortiz subrayó: “No solamente es la parte económica, sino también el tiempo que le dedicas, la parte artesanal, el confeccionar todo a mano, porque fue hecho a mano”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo MéxicoMiss Universo 2025Traje De BañoTraje Típicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: STC realiza revisión de trenes en dos líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Quién fue la primera mexicana que participó en Miss Universo? Así fue el origen de la tradición nacional

Esta mujer logró que su nombre quedara inscrito como el punto de partida de la participación del país

¿Quién fue la primera mexicana

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 19 de noviembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy miércoles

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estatus de los vuelos en

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién fue la primera mexicana

¿Quién fue la primera mexicana que participó en Miss Universo? Así fue el origen de la tradición nacional

Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025

Quién es Xochiquetzal, la diosa prehispánica que inspiró el traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar y la deja en evidencia: “Gracias a Dios el talento no se cancela”

DEPORTES

NBA del 19 de noviembre:

NBA del 19 de noviembre: todos los juegos de este día

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026