Fátima Bosch desfila en traje de baño en Miss Universo 2025

(YT: Miss Universe)

La madrugada de este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la competencia preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia y la representante mexicana, Fátima Bosch, deslumbró con sus looks.

La modelo oriunda de Tabasco participó en el desfile de trajes de baño de una pieza en color rojo.

Así la presentaron: "México, a pesar de tener dificultades en la escuela debido a la dislexia y el TDAH, Fátima atribuye a estos desafíos el haberle dado creatividad y resiliencia. Estudió moda en Ciudad de México y Milán, y promueve el reciclaje sostenible. Miss Universo México”.

(YT: Miss Universe)

Fátima Bosch sorprende con un traje nacional inspirado en Xochiquétzal

Previo al desfile de trajes de baño, la modelo mexicana participó en la pasarela de trajes nacionales con un diseño inspirado en las culturas prehispánicas.

“La inspiración principal es Xochiquétzal, Diosa Mexica de las flores, de los artesanos, diosa de la fertilidad, de la belleza. Y, pues, bueno, es compaginar un poquito esa parte de la espiritualidad, la parte de la cultura mexicana con esta diosa que representa todo lo bello“, explicó el diseñador del traje, Fernando Ortiz, en entrevista para Imagen Televisión.

La creación del traje requirió aproximadamente siete meses de trabajo artesanal e integra un penacho, un top con hombreras, una falda y espinilleras, todos elaborados en tonos rojo, verde y azul.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

Cada componente destaca por los detalles minuciosos en pedrería, plumas y figuras de colibrí que simulan el movimiento.

Ortiz detalló: “Creo que el trabajo artesanal es lo que cuenta muchísimo, porque sí es detallar cada pieza de este traje. La pedrería, digo, jugar con el efecto también ante el escenario, que la modelo pueda reflejar esta parte de los colores sobre todo”.

En cuanto al simbolismo, añadió: “Hablando con Fátima, en la prueba del traje, me decía que el colibrí era su animal espiritual. Entonces, el mensaje que quise dar con los colibrís fue realmente que son mensajeros. Digo, en la historia mexica es como, digamos, los guerreros que perdieron la vida en batalla y regresan a través de estos animales. Entonces, sí, estas aves tienen un simbolismo más allá de todo”.

Fatima Bosch of Mexico takes part in the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

¿Cuánto cuesta el traje inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025?

El valor estimado del traje nacional que la modelo mexicana portó en el certamen de belleza asciende a 150 mil pesos mexicanos.

Ortiz subrayó: “No solamente es la parte económica, sino también el tiempo que le dedicas, la parte artesanal, el confeccionar todo a mano, porque fue hecho a mano”.

Información en desarrollo...