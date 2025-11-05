El conmovedor detalle que Fátima Bosch incluyó en su banda de Miss Universo en honor a su mascota Rocco

(IG: @fatimaboschfdx)

Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, ganó el certamen de belleza.

“Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo. Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió en Instagram tras ser coronada.

Con ello, la modelo se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, luego de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

Fátima Bosch. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fátima Bosch rinde homenaje a su mascota Rocco

Durante los días previos a la gran final de Miss Universo, la modelo asistió a varios eventos como parte de las actividades de las candidatas y capturó la atención de muchos tras incluir un pin en su banda.

Se trató de un pin en forma de corgi, esto en honor a su mascota Rocco, que murió en septiembre de este año.

Al parecer, Fátima Bosch colocó el pin después de recibir la banda que la acredita como Miss Universo México, pues en los videos de su presentación que circulan en redes sociales no se distingue el prendedor.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la oriunda de Tabasco usa el pin en estos eventos, pues ya había sido captada luciéndolo en otros momentos.

Incluso, explicó su significado en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo para las redes sociales oficiales de la competencia.

“Tengo este pin de perro en mi banda. Y es algo realmente personal, porque mi perro acaba de fallecer hace dos meses. Estaba muy triste por eso. Todavía estoy muy triste por eso, pero estaba pensando en una forma creativa de llevarlo siempre conmigo, y simplemente encontré este pin”, dijo.

(IG: @fatimaboschfdz)

Y añadió: “Creo que es algo mágico, porque ahora puedo tenerlo conmigo todo el tiempo en esta gran experiencia. El nombre de mi perro era Rocco, y él era mi bebé. Estuve 10 años con él. Así que espero que esté bien en el cielo, y también conmigo. Me gusta pensar que está conmigo todo el tiempo", contó.

¿Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000. Desde pequeña, enfrentó desafíos personales relacionados con el TDAH y la dislexia, y ha compartido en entrevistas su experiencia al haber sufrido bullying durante la infancia.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”, dijo para la revista Hola.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Bosch ha subrayado que tanto sus padres como su hermano han sido fundamentales en su integración personal y profesional.

Durante su adolescencia, inició su participación en concursos y pasarelas. En 2018, se llevó el título de Flor Tabasco, continuando así una tradición familiar dentro de los certámenes de belleza en Tabasco.

Su preparación académica incluye estudios en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, amplió su formación con cursos en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Estados Unidos, lo que le otorgó un enfoque internacional dentro de la industria de la moda y el diseño.

Actualmente, Bosch tiene 25 años y mide 1,74 metros.