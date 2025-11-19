México

Cómo preparar un delicioso atole de rompope, una bebida ideal para la temporada de frío

Esta preparación se ha convertido en el centro de reuniones familiares y festejos de temporada

Atole de rompope. Foto: (Gemini IA)

El atole de rompope es una de las bebidas más representativas de la temporada de frío en México. Su sabor dulce y especiado, acompañado de una textura cremosa, lo convierte en el acompañante perfecto para tamales, pan dulce, buñuelos y celebraciones decembrinas como posadas o cenas familiares.

Esta bebida fusiona la tradición del atole —cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas— con el característico rompope, un licor dulce popularizado por conventos virreinales.

Además de su historia, el atole de rompope destaca por su fácil preparación, ya que requiere ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo que puede ajustarse al gusto de cada persona. A continuación se presenta la receta tradicional, junto con algunas recomendaciones para obtener la consistencia ideal.

Una bebida que lleva el delicioso sabor del rompope a otro nivel. Foto: (iStock)

Receta de atole de rompope

Ingredientes:

  • 1 litro de leche (entera, deslactosada o vegetal)
  • 1 taza de rompope
  • 3 cucharadas de maicena (fécula de maíz)
  • 1 taza de agua o leche fría para disolver la maicena
  • 1/2 taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 1 raja de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Canela en polvo para decorar (opcional)

Preparación:

  1. Calentar la leche: En una olla amplia, coloca el litro de leche junto con la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que comience a humear, sin dejar que hierva por completo. Esta infusión permite que la bebida adquiera un aroma cálido desde el inicio.
  2. Disolver la maicena: En un recipiente aparte, mezcla las tres cucharadas de maicena con una taza de agua o leche fría. Es importante que esté fría para evitar que se formen grumos.
  3. Añadir el espesante: Cuando la leche esté caliente, retira la canela y vierte la maicena disuelta poco a poco, sin dejar de mover con una cuchara de madera o batidor de globo. Mantén el fuego medio y mezcla constantemente hasta que adquiera una textura más espesa.
  4. Agregar azúcar y vainilla: Incorpora el azúcar y, si lo deseas, unas gotas de esencia de vainilla. Mezcla bien para que todo se integre.
  5. Añadir el rompope: Cuando el atole ya esté espeso, reduce el fuego al mínimo y añade la taza de rompope. Revuelve suavemente para integrar sin dejar que hierva nuevamente, lo que ayuda a conservar su sabor.
  6. Servir caliente: Vierte el atole en tazas o jarritos. Puedes decorar con una pizca de canela en polvo.
Una bebida con un sabor inigualable. Foto: (Gemini IA)

Consejos para un mejor resultado

  • Si prefieres un atole más espeso, aumenta la cantidad de maicena a cuatro o cinco cucharadas.
  • Para una versión sin alcohol, sustituye el rompope por rompope sin licor o por esencia sabor rompope.
  • Las bebidas vegetales como almendra, avena o coco funcionan bien, pero pueden cambiar ligeramente el sabor.
  • Para una textura más cremosa, sustituye media taza de leche por media taza de crema o leche evaporada.

El atole de rompope es una bebida reconfortante y versátil que combina tradición y sabor para disfrutar en cualquier celebración navideña o en una tarde fría. Prepararlo en casa es sencillo y permite ajustar su dulzor y consistencia al gusto personal.

