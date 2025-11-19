CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

La mafia italiana y los cárteles mexicanos unieron fuerzas para incrementar sus ganancias. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El desmantelamiento de la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España reveló una colaboración operativa entre el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y el clan Amato-Pagano, una de las ramas más influyentes de la mafia italiana conocida como la Camorra.

El 18 de noviembre, agentes de la Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA de Estados Unidos y autoridades de Países Bajos, lograron desarticular lo que denominan la “oficina” del CJNG en varias ciudades como Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo.

La investigación comenzó en el presente año, después de constatar la introducción de cocaína en España oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. El entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel resultó crucial en el desarrollo de toda la red logística.

Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España

Una vez en territorio nacional, la droga era almacenada en fincas de la sierra de Madrid y en zonas rurales de Ávila, seleccionadas por la privacidad y seguridad que ofrecían.

La operación policial se articuló en dos fases: la primera dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones y la segunda a los puntos clave de distribución en Valencia y el País Vasco. En total, fueron arrestadas 20 personas, entre ellos figuran dos objetivos prioritarios (colombianos) de la DEA estadounidense, buscados desde hace años, así como mexicanos y miembros de la Camorra italiana responsables de la distribución internacional de drogas.

Durante el operativo, se incautaron 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, tres armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La droga llegaba en contenedores marítimos procedentes de Sudamérica y Costa Rica, escondida en maquinaria industrial. El almacenamiento y distribución nacional era coordinado desde una finca en La Adrada (Ávila), de donde se distribuía hacia otras ciudades con vehículos provistos de compartimentos ocultos.

(DEA/Policía Nacional)

Para el transporte internacional, el Cártel de “El Mencho” empleaba fincas en Talavera de la Reina (Toledo), donde se recibía y preparaba la maquinaria con droga para su envío a Italia. En septiembre, se detectó y desarticuló el primer envío de cocaína hacia el país transalpino, dirigido por un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano, quien jugó un papel central en la maniobra transnacional.

Quién es el clan Amato-Pagano de la Camorra

El clan Amato-Pagano, conocido también como los Scissionisti di Secondigliano o “los españoles”, destaca en la Camorra napolitana por su fuerte presencia en España —sobre todo en la Costa del Sol y Barcelona—, lo que les ha ganado el apodo dentro y fuera de Italia.

El grupo surgió tras la escisión del histórico clan Di Lauro y se posicionó en la cúpula del crimen napolitano gracias a su control de rutas de narcotráfico y prostitución en Nápoles.

Su historia reciente ha estado marcada por violentas guerras internas, como la llamada faida di Scampia entre 2004 y 2005, que dejó más de 100 asesinatos y derivó en una represión judicial sin precedentes en Nápoles. La estructura del clan ha incorporado a lo largo de los años figuras clave como Raffaele Amato (detenido en 2009), Cesare Pagano (detenido en 2010), Mariano Riccio, Rosaria Pagano, Emanuele Amato y Liguori Marco, alternando liderazgos entre familiares y aliados tras sucesivas operaciones policiales.

Así operó la red del CJNG y la mafia italiana en Europa. Imagen: Infobae México

El clan sigue manteniendo una estructura cohesionada y capacidad operativa, incluso tras la detención reciente en 2025 de Antonio Pompilio, capturado en Barcelona y extraditado a Italia. Este golpe destapó el funcionamiento de dos grupos criminales independientes en Nápoles con canales compartidos de suministro de drogas desde España, confirmando la importancia clave del clan Amato-Pagano en la logística del narcotráfico europeo.

El grupo mantiene alianzas y también conflictos con otros clanes napolitanos, como Abbinante, Notturno, Abete, Pariante y Marino.

Uno de sus antiguos socios destacados es Raffaele Imperiale, implicado en el tráfico a gran escala desde Países Bajos y vinculado al hallazgo en su residencia en Nápoles de dos cuadros de Van Gogh robados, lo que ejemplifica la dimensión internacional y el poder económico alcanzado por la organización.

La Camorra es la organización criminal más antigua de Italia, y se calcula que posee alrededor de 4 mil 500 afiliados distribuidos en unos 114 clanes. A diferencia de Cosa Nostra, opera en un modelo horizontal con considerable autonomía de cada grupo y constantes enfrentamientos internos.

Según diversos informes, la Camorra genera ingresos anuales multimillonarios —algunas estimaciones alrededor de 5.000 millones de dólares— y mantiene presencia en regiones clave fuera de Italia, sobre todo en España, Países Bajos y Francia.

La Camorra ha tenido fuerte presencia en España. / AFP PHOTO / Josep LAGO

En suelo español sobresalen, además del clan Amato-Pagano, los clanes Polverino, Gionta, Licciardi y Mazzarella.

La cooperación con los cárteles latinoamericanos ha sido estratégica: la Camorra logró desde la década de 1980 establecer canales privilegiados con intermediarios en Perú, Colombia y México para el tráfico masivo de cocaína y hachís a Europa.

La narco-mafia alianza

La colaboración entre el CJNG y el clan Amato-Pagano se documenta en este caso concreto a través de la participación conjunta en la introducción y posterior canalización de cocaína hacia Italia.

No existen pruebas públicas de una alianza estable o permanente, pero la operación policial demostró que ambas organizaciones compartieron logística, contactos y recursos para ejecutar el envío, el almacenamiento y la distribución.

(Infobae México/ Jovani Pérez)

En los últimos años, cárteles mexicanos y mafias italianas han reforzado su relación a partir de intereses logísticos y financieros compartidos.

La mafia italiana actúa en Europa como socio estratégico de grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, utilizando su control en rutas marítimas, su presencia en puertos clave de España, Países Bajos e Italia, y su capacidad para blanquear capitales mediante empresas fachada.

Según reportes judiciales y de organismos como Europol, la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra han colaborado regularmente con proveedores latinoamericanos para abastecer el mercado europeo de cocaína y otras drogas.