México

Beca Rita Cetina 2025: cuántos hijos por familia deben tener para obtener 20 mil pesos al año

Este Programa Social está dirigido a jóvenes estudiantes

Guardar
Beca Rita Cetina: 1,900 pesos
Beca Rita Cetina: 1,900 pesos mexicanos por estudiante (Archivo)

La Beca Rita Cetina ha generado expectativas entre las familias mexicanas, especialmente ante la próxima apertura de registros para estudiantes de primaria en 2026 y la futura inclusión de preescolar en 2027.

Este programa, impulsado por el gobierno de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde inicios de 2025, busca fortalecer la permanencia escolar y facilitar el acceso a recursos económicos para estudiantes del sistema público.

El objetivo fundamental de este programa es disminuir la deserción escolar, permitiendo que los estudiantes continúen y concluyan sus estudios básicos.

Hasta 20 mil pesos mexicanos para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

(Archivo)
(Archivo)

En su fase inicial, la Beca Rita Cetina se ha dirigido principalmente a alumnos de secundaria inscritos en escuelas públicas, quienes reciben un apoyo bimestral de 1.900 pesos. Además, los padres o tutores que cuentan con más de un hijo beneficiario obtienen 700 pesos adicionales por cada estudiante extra. El retiro de estos fondos se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta Bienestar en cajeros automáticos y ventanillas del banco correspondiente.

Es decir, que si una familia de 4 hijos accede a este Programa Social, tendrá un ingreso anual de 20 mil pesos mexicanos: 1,900 más 700 por cada hijo extra (2 mil 100 pesos). Esto multiplicado por los 5 bimestres en los que se entrega el apoyo (Un bimestre corresponde a vacaciones).

Convocatoria de septiembre y octubre y las tarjetas

Tras la última convocatoria, que se llevó a cabo en septiembre y octubre, quienes completaron su registro esperan la entrega de la tarjeta Bienestar, instrumento indispensable para recibir el apoyo económico.

Para recoger la tarjeta, los beneficiarios deberán presentar una serie de documentos tanto del padre, madre o tutor como del estudiante. La lista detallada de requisitos se encuentra disponible en los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

¿Tienes dudas sobre tu beca?

Para resolver dudas o recibir orientación, la CNBBBJ ofrece atención a través de sus perfiles en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y en su sitio web www.becaritacetina.gob.mx, así como mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

La expansión de Beca Rita Cetina: fechas para primaria

En cuanto a la expansión del programa, la SEP detalló que en 2026 se abrirán registros para alumnos de primaria que asistan a escuelas públicas, implementando un esquema escalonado: en enero podrán inscribirse quienes cursen cuarto, quinto y sexto grado, mientras que en septiembre se habilitará el registro para primero, segundo y tercer grado.

Para 2027, la beca se extenderá a estudiantes de preescolar, consolidando así el alcance de este apoyo a lo largo de toda la educación básica.

Temas Relacionados

beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025Programas SocialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Anuncian renovación de pasos a desnivel peatonales de Calzada de Tlalpan

Más de 30 comerciantes han optado por reubicarse en plazas comerciales de la Avenida Izazaga tras las negociaciones con el gobierno local

Anuncian renovación de pasos a

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

De acuerdo con la Fiscalía, 19 de las unidades estaban relacionadas a expedientes criminales

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”

Claudia Sheinbaum destaca reunión con gobernadores por tema de IMSS Bienestar

Mandatarios estatales afiliados a este programa de salud se reunieron en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum destaca reunión con

Joven señalado por el gobierno de México como organizador de la marcha Gen Z acusa persecución

Aseguró que buscan criminalizarlo por trabajar y que a diferencia de los políticos que han sido señalados por enriquecimiento a él nadie le paga por alzar la voz

Joven señalado por el gobierno

‘La noche eterna del Baby O’: cuándo y dónde ver el documental del antro de Acapulco donde brilló Luis Miguel

La historia del mítico club, sus noches inolvidables con artistas, socialités y políticos, y los desafíos que enfrentó cobran vida en un documental que promete emocionar a quienes alguna vez soñaron con entrar a su pista de baile

‘La noche eterna del Baby
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

‘La noche eterna del Baby

‘La noche eterna del Baby O’: cuándo y dónde ver el documental del antro de Acapulco donde brilló Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia se enfrentarán la tarde de hoy 19 de noviembre

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. pide

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

“Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros”: Aguirre busca reconstruir al Tri rumbo al Mundial 2026