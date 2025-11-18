México

Sheinbaum insiste en no pedir apoyo de EEUU tras nuevos dichos de Trump: “No aceptamos tropas militares”

En un entrevista desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo “sentirse nada contento” con las acciones de México contra el narcotráfico

Guardar
Sheinbaum mostró el documento oficial
Sheinbaum mostró el documento oficial de la detención y liberación de Simón Levy. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a insistir que México y su administración no solicitarán el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump respecto al combate al narcotráfico en en el país.

De nueva cuenta, la titular del Ejecutivo Federal dijo que le ha negado al mandatario norteamericano el apoyo con el envío de tropas militares a territorio mexicano, así como los intentos de un posible ataque con misiles en la región.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoDonald TrumpIntervención MilitarAtaque con misilesNarcoterrorismoEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de noviembre: Línea B se encuentra detenida

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor despierta Chiapas: se registra sismo en Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor despierta Chiapas: se registra

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 18 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

Precio del dólar en México: Peso detiene su caída y cotiza ligeramente al alza este 18 de noviembre

La divisa estadounidense se depreció ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este martes

Precio del dólar en México:

¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

La pieza creada por la firma Jewelmer representa a la cultura filipina

¿Cuánto cuesta la corona que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a regidora de Morena

Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

¿El Jerry presintió su muerte? La publicación que hizo días antes de ser asesinado en Culiacán

Quién es “El Camaleón”, líder del CJNG cuya cacería desató bloqueos en Michoacán

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto cuesta la corona que

¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

Los Tigres del Norte provocan un ataque de emoción en Karol G durante los Latin Grammy: así se vivió el encuentro

Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil firman la paz en Miss Universo en medio de señalamientos de ilegalidad

Maite Perroni reaparece con radical cambio de look y desata reacciones en redes: “Natural y real”

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener además de Inti: “No dijo con quién”

DEPORTES

México vs Portugal: la Selección

México vs Portugal: la Selección Nacional queda eliminada de la Copa del Mundo Sub-17 tras goleada de 5-0

Verstappen confirma ‘traición’ de Red Bull a Checo Pérez: “Cuando tienes a los dos mejores, siempre se van a estorbar”

Presentan Mundial Social para la Copa 2026 en México: habrá futbol en plazas, cultura y otras actividades

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 18 de noviembre

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición