Sheinbaum insiste en no pedir apoyo de EEUU tras nuevos dichos de Trump: “No aceptamos tropas militares”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a insistir que México y su administración no solicitarán el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump respecto al combate al narcotráfico en en el país.
De nueva cuenta, la titular del Ejecutivo Federal dijo que le ha negado al mandatario norteamericano el apoyo con el envío de tropas militares a territorio mexicano, así como los intentos de un posible ataque con misiles en la región.
Información en desarrollo...
