México

Nodal ignora a Ángela Aguilar al elegir su dueto favorito y opta por alguien que nadie vio venir: “Me ayudó como artista”

El cantante sigue en polémica tras no mencionar a su esposa en los Latin Grammy 2025

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver juntos en EEUU. (Captura de pantalla)

Christian Nodal volvió a generar controversia tras aparecer en el pódcast de Las Vegas de Locura con Erazno y La Chokolata en YouTube, donde el cantante fue consultado sobre sus colaboraciones musicales favoritas y dejó fuera a su esposa, Ángela Aguilar.

El episodio sumó nuevas críticas a la figura del intérprete de regional mexicano, quien recientemente ganó su séptimo Latin Grammy sin agradecer públicamente a su pareja, comportamiento que se volvió tendencia en redes sociales y alimenta la discusión sobre su vida personal y profesional.

¿Quién es el dueto favorito de Nodal?

Durante la entrevista, Christian Nodal respondió sobre cuál ha sido la colaboración que más disfrutó.

El cantante reveló: “No ha salido el dueto, pero con mi compadre Marc Anthony, trabajar con él ha sido... me ha ayudado mucho como artista y como intérprete también. Tenemos como tres o cuatro canciones juntos, pero no ha salido ninguna de ellas, las tres me encantan”, dijo.

El cantante de Botella tras botella no dio detalles de la razón por la que no salieron a la luz las melodías, sin embargo, añadió:

Los clips fueron ampliamente difundidos
Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes. (Capturas de pantalla, TikTok)

“Tenemos una que se llama ‘Pal Cora’ que iba a ser el intro de mi álbum, estamos viendo a ver cuando sacamos, él se independizó y anda planeando su disco, está puesto ahí. Es mi compadre”. Estas palabras acapararon la atención de sus seg

uidores, ya que no mencionó la colaboración con Ángela Aguilar, pese a la relevancia pública de su relación.

¿Qué pasó en los Grammy y en su concierto de Phoenix?

La actitud de Christian Nodal en los recientes Latin Grammy también causó polémica. El 13 de noviembre, al recibir su séptimo galardón, el cantante agradeció a su equipo y recordó su trayectoria, pero omitió cualquier referencia a su esposa.

La cantante reveló que Nodal
La cantante reveló que Nodal se enoja si se quita el anillo de bodas. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

El gesto se convirtió en uno de los momentos más debatidos en redes sociales. En años anteriores, Nodal había dedicado palabras públicas a exparejas como Belinda y Cazzu.

La conversación digital se intensificó cuando, el 14 de noviembre, Nodal ofreció un show en Phoenix, Arizona, para celebrar su reciente triunfo.

El cantante dirigió un mensaje a sus seguidores y a Caborca, Sonora, su tierra natal:

Angela Aguilar and Christian Nodal
Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

“Le quiero decir a todos los soñadores, las soñadoras, que todo, todo es posible, todo es posible. Hay que ponerle mucho corazón, ponerle mucha pasión, muchas ganas, porque todo se cumple”.

Nodal recalcó su orgullo por representar a México en el exterior, pero nuevamente no mencionó a Ángela Aguilar, pese a la notoriedad de la controversia en redes sociales.

Christian NodalÁngela AguilarMarc Anthonymexico-entretenimiento

