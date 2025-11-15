¡Lo vuelve a hacer! Nodal agradece en concierto a sus fans por el Latin Grammy y se ‘olvida’ de Ángela Aguilar

Fotos: EFE/Rodrigo Jiménez

Christian Nodal volvió a encender la conversación en redes sociales luego de presentarse la noche del 14 de noviembre en Phoenix, Arizona, donde celebró nuevamente su triunfo en los Latin Grammy 2025.

El cantante, quien acumula ya siete galardones en su carrera, dedicó un emotivo mensaje a su público y a su tierra natal.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los internautas: por segunda vez en menos de 48 horas, no mencionó a Ángela Aguilar, pese a que la controversia por su silencio en la premiación sigue ardiendo.

Lo que dijo Nodal en su concierto de Phoenix

Durante el show, Nodal abrió su mensaje recordando el triunfo de la noche anterior:

Fotos: EFE/Rodrigo Jiménez

“Ayer... ayer nos llevamos el séptimo Latin Grammy y encima tuvimos un show tan hermoso”.

El público respondió con una ola de gritos y aplausos y el cantante continuó con un discurso motivacional dirigido a quienes aspiran a cumplir sus sueños:

“Le quiero decir a todos los soñadores, las soñadoras, que todo, todo es posible, todo es posible. Hay que ponerle mucho corazón, ponerle mucha pasión, muchas ganas, porque todo se cumple".

También habló de la importancia del trabajo y de la manera en que se conecta con su público:

“Atraerlo con el corazón, sino también trabajarlo. Y yo me siento bien orgulloso de llevarme el séptimo Grammy para mi perla del desierto, para Caborca, Sonora".

Más adelante, celebró la oportunidad de mostrar la cultura mexicana en el extranjero.

El cantante impactó a su exnovia en su concierto de Baja California

Cerró con una frase que desató gritos en el recinto:“Porque un mexicano nace donde quiera, pero un buen mexicano, bien forjado, nace bohemio, directito desde Sonora pa’l mundo…”

Pero entre aplausos y ovaciones, no hubo mención alguna a Ángela Aguilar, tal como ocurrió en el escenario de los Latin Grammy.

El cantante dio un concierto en Phoenix (Tiktok stageonwheels)

El desaire en los Latin Grammy 2025 y la inesperada respuesta de Ángela Aguilar

La ausencia de agradecimiento hacia Ángela Aguilar durante la premiación del 13 de noviembre se volvió uno de los momentos más discutidos en redes. Nodal, al ganar su séptimo Latin Grammy, agradeció al equipo y habló de su trayectoria… pero ignoró por completo a su esposa.

La polémica se intensificó cuando usuarios compararon su conducta actual con la manera en que ha agradecido públicamente a exparejas.

(IG: @angela_aguilar_)

A Belinda le dijo “Al amor de mi vida”, y a Cazzu la llamó: “A mi amor, Julieta. Gracias por regresarme a la vida y hacerme amar los premios”.

Mientras tanto, Ángela publicó un largo mensaje en Instagram resaltando el orgullo que sintió al ver a su esposo y a su padre competir en la misma categoría:

“Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, escribió. Sin embargo, para muchos usuarios, el mensaje sonó más a una defensa pública que a una celebración mutua.

Ahora, con el concierto de Phoenix, la incógnita continúa y la conversación se intensifica: ¿se trató de un olvido, un patrón… o simplemente del estilo de Nodal?