Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

El cuadro tricolor cayo ante una imponente selección portuguesa que dejó el marcador 5 a 0. (Jesús Avilés)

La Selección Mexicana Sub-17 quedó fuera del Mundial de Qatar 2025 tras caer por un contundente 5-0 frente a Portugal en los octavos de final. El encuentro, disputado en el Estadio Aspire Zone, mostró la diferencia de jerarquía entre ambas escuadras y dejó en evidencia las debilidades del conjunto mexicano.

Después de lograr una hazaña histórica al vencer a Argentina en la jornada anterior, la Selección de Fútbol de Portugal envió de vuelta a casa los mexicanos, abriendo el cuestionamiento sobre la procedencia de estos jugadores y la diferencia entre ambas escuelas formadoras.

La derrota fue calificada como “humillante” en redes sociales, donde los aficionados expresaron su frustración. Los memes y críticas inundaron plataformas como Twitter y TikTok.

En una noche bochornosa en la que hubo dos expulsados y un marcador muy abultado, a Selección de Futbol de Portugal venció 5-0 al cuadro tricolor. Crédito: X/ @selecaoportugal

El técnico Carlos Cariño atribuyó la derrota a las bajas que el conjunto mostró para el encuentro, reconociendo que el penal y la primera expulsión “cambiaron radicalmente el rumbo del partido”.

Cuáles fueron los momentos claves del duelo entre México y Portugal Sub-17

La victoria portuguesa tuvo nombres determinantes en la goleada:

Rafael Quintas abrió el marcador y dio confianza a su equipo.

João Aragão y Bernardo Lima ampliaron la ventaja en la segunda mitad.

Miguel Figueiredo y Yoan Pereira cerraron la cuenta con el cuarto y quinto tanto.

El duelo comenzó cuesta arriba para México. Al minuto 14, Rafael Quintas abrió el marcador desde el punto penal tras una falta cometida por José Navarro. La situación se complicó aún más cuando, al minuto 34, Navarro fue expulsado por un codazo sobre Bernardo Lima, dejando al Tri con un hombre menos.

La Selección Sub-17 de Portugal encuentra a la mayoría de sus estrellas en las fuerzas básicas de los equipos más importantes de su país. Crédito: X/ @selecaoportugal

En la segunda mitad, la historia se repitió: el arquero Santiago López fue expulsado por una entrada imprudente sobre Anísio Cabral, lo que dejó a México con nueve jugadores. Portugal aprovechó la superioridad numérica y en menos de cinco minutos anotó tres goles consecutivos, sellando la goleada.

Las figuras clave de Portugal en la victoria ante la Selección Mexicana Sub-17

Los cinco goleadores no sólo brillaron por su contundencia, sino también por representar a las principales academias del fútbol luso:

Rafael Quintas milita en el Sporting de Lisboa (Sporting CP) , equipo en el que debutó ni más ni menos que Cristiano Ronaldo .

João Aragão forma parte del SC Braga .

Bernardo Lima y Yoan Pereira pertenecen al FC Porto , consolidando la fuerza de su cantera.

Miguel Figueiredo juega en el SL Benfica B, uno de los semilleros más reconocidos de Europa.

Esta repartición entre Sporting, Porto, Benfica y Braga refleja la solidez del sistema formativo portugués, capaz de nutrir a su selección juvenil con talentos que ya compiten en entornos de alto nivel.

Bernardo Lima fue uno de los jugadores clave en la victoria de Portugal sobre México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Crédito: X/ @FCPorto

Jugadores como Anísio Cabral (Benfica) y el propio Bernardo Lima (Porto) también fueron determinantes en las jugadas que provocaron las expulsiones mexicanas. La combinación de estos talentos reflejó la contundencia ofensiva y disciplina táctica de una selección que aspira a llegar lejos en el torneo.

Lo que le depara a la Selección Mexicana Sub-17 tras esta derrota

México, campeón mundial Sub-17 en 2005 y 2011, llegó a Qatar con la esperanza de repetir hazañas pasadas. Sin embargo, su desempeño fue irregular y la eliminación frente a Portugal dejó dudas sobre el nivel de las fuerzas básicas. La falta de concentración defensiva y la incapacidad de reaccionar ante la adversidad fueron factores que marcaron la diferencia.

A pesar de la derrota, esta experiencia servirá como aprendizaje para los jóvenes futbolistas mexicanos. La necesidad de fortalecer el trabajo en las academias y mejorar la disciplina táctica es evidente.

México venció a Argentina en la Copa del Mundo Sub 17 (X@miseleccionsubs)

Si bien el resultado fue doloroso, el Mundial de Qatar 2025 puede convertirse en un punto de inflexión para replantear el desarrollo de las nuevas generaciones de cara a futuras justas de carácter mundial.