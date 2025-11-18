México

Cómo un shampoo casero anticaída usando jengibre natural

Este ingrediente es reconocido por sus muchos beneficios a la salud y también cosméticos

Este shampoo es fácil de preparar ideal para incluir en la rutina de cuidado de tu cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para el cuidado del cabello ha impulsado el interés en el uso de ingredientes que posean propiedades ideales para el cuidado capilar, como es el caso del jengibre.

Reconocido por sus propiedades estimulantes y su uso tradicional en la medicina oriental, esta raíz se ha incorporado a fórmulas caseras de shampoo para quienes desean mejorar la salud del cuero cabelludo y fortalecer el cabello, especialmente en casos donde se desee prevenir y evitar la caída del pelo.

Es así que el shampoo de jengibre se presenta como una opción sencilla y accesible para quienes buscan una rutina capilar con ingredientes naturales y aquí te decimos cuáles son sus beneficios y cómo hacerlo de manera casera con receta fácil de llevar a cabo.

Este shampoo reducirá el riesgo de caída en tu cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar shampoo con jengibre para prevenir la caída del cabello

El uso de shampoo con jengibre se asocia a varios beneficios para el cuero cabelludo y el cabello, entre ellos:

  • Estimulación de la circulación sanguínea: El jengibre puede favorecer el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, lo que ayuda a nutrir mejor los folículos pilosos y puede contribuir a reducir la caída del cabello.
  • Efecto antimicrobiano: El jengibre posee compuestos con acción antimicrobiana que pueden ayudar a combatir la caspa y otros problemas derivados de microorganismos en el cuero cabelludo.
  • Propiedades antiinflamatorias: Estos efectos pueden aliviar la irritación y las molestias en el cuero cabelludo sensible.
  • Aporte de nutrientes: El jengibre contiene vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden contribuir a fortalecer el cabello y mejorar su apariencia general.
  • Limpieza natural: Al integrarlo en un shampoo natural, puede ayudar a limpiar de manera suave sin ingredientes agresivos, preservando los aceites naturales.
Incluir este shampoo en tu rutina de cuidado puede ayudar a prevenir su caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un shampoo natural con jengibre

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de raíz de jengibre fresco rallado
  • 250 ml de agua
  • 2 cucharadas de jabón líquido neutro (como jabón de Castilla)
  • 1 cucharada de aceite de coco o aceite de almendras
  • 5 gotas de aceite esencial de jengibre (opcional)

Preparación:

  1. Hierve el agua en una olla pequeña.
  2. Añade el jengibre rallado, apaga el fuego, tapa y deja reposar durante 15 minutos.
  3. Cuela para obtener una infusión concentrada.
  4. Mezcla el líquido resultante con el jabón líquido neutro y el aceite de coco o de almendras.
  5. Añade las gotas de aceite esencial si las usas y mezcla bien.
  6. Vierte la mezcla en un frasco o botella limpia.

Uso:

  • Agita cada vez antes de usar.
  • Aplica sobre el cabello húmedo, masajea suavemente el cuero cabelludo y enjuaga bien.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este shampoo natural aprovecha las propiedades estimulantes del jengibre, que puede favorecer la circulación en el cuero cabelludo. Conserva en la nevera por un máximo de una semana.

