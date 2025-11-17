Clara Brugada niega represión de la policía de CDMX durante la marcha de la Generación Z

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada , negó que la policía presente en el zócalo capitalino haya utilizado la fuerza y la violencia durante la marcha de la Generación Z , realizada el pasado 15 de noviembre en el centro de la capital mexicana.

