México

Clara Brugada niega represión de la policía de CDMX durante la marcha de la Generación Z

La jefa de Gobierno afirmó que los elementos presentes en la manifestación no contaban con armas ni balas de goma

Guardar
La jefa de gobierno negó
La jefa de gobierno negó uso de fuerza y violencia en la marcha de la Generación Z. (EUTERS/Toya Sarno Jordan)

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó que la policía presente en el zócalo capitalino haya utilizado la fuerza y la violencia durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre en el centro de la capital mexicana.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXManifestaciónGeneración Zmexico-noticias

Más Noticias

Strudel de manzana sin horno: prepara este postre austrohúngaro en tu sartén y en pocos minutos

Tradición y sabor en un solo plato que convencerá hasta al comensal más difícil

Strudel de manzana sin horno:

Pocas exhalaciones pero intensas: así se vio la actividad del Popocatépetl este 17 de noviembre

Al momento se observa una emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos con dirección al noreste

Pocas exhalaciones pero intensas: así

Cinco alimentos que contienen más proteína que la carne y que sirven para aumentar masa muscular sin comprometer el hígado

Incorporar estos productos puede favorecer tanto a deportistas como a personas que requieren dietas específicas para proteger órganos vitales

Cinco alimentos que contienen más

Mujer de la tercera edad con Alzheimer enternece a las redes por recordar canciones de Juan Gabriel | Video

El video viral de una nieta revela cómo las melodías logran momentos de lucidez y bienestar en quienes enfrentan esta enfermedad de deterioro cognitivo

Mujer de la tercera edad

Libros de Amazon México más populares para comprar este 17 de noviembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon México más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa aún no

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Sergio Mayer Mori asegura que su papá ‘no tiene talento’ y genera fuerte polémica

Acusan a Ricardo Peralta de hacer fraude para que César Doroteo no fuera eliminado de La Granja VIP

Miss Universo 2025: dónde ver en televisión abierta la participación de Fátima Bosch en la gran final

Lupita Jones destapa podredumbre en Miss Universo México: opacidad, apuestas y posible fraude millonario

Reviven burla de Alejandro Fernández contra los Aguilar tras polémica de Ángela y Christian Nodal en los Grammy

DEPORTES

El día en que el

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?