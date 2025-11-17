México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer de este martes 18 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones por este pronóstico

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 5 de octubre. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas continuarán en algunas zonas de la Ciudad de México para el amanecer de este martes 18 de noviembre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 17 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías de la capital del país, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de la fecha indicada.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La alerta amarilla fue activada
La alerta amarilla fue activada en cinco alcaldías de CDMX para las primeras horas de este martes 18 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este martes 18 de noviembre.

En estas cinco alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas del martes 18 de noviembre.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este martes 18 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este martes 18 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 18 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de la CDMX
Cinco alcaldías de la CDMX registrarán temperaturas bajas para el amanecer del martes 18 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 18 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

