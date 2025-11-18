Adrián Marcelo revela la verdadera razón por la que fue hospitalizado de emergencia

El creador de contenido negó que su caída en el hospital haya sido por consumo de sustancias ilícitas. (@adrianmarcelo10, Instagram)

Adrián Marcelo, ex habitante de La Casa de los Famosos México, causó preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera una fotografía desde la camilla de un hospital sin revelar detalles.

Adrián Marcelo evitó proporcionar detalles que aclararan su condición o motivos de atención médica. (@adrianmarcelo10, Instagram)

La fotografía que preocupó a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, el creador de Hermanos de leche acaparó la atención de varios internautas la tarde del lunes 17 de noviembre al compartir una imagen desde la camilla de un hospital.

La foto solo fue acompañada con la frase “Vida de comediante” y de fondo la canción Another Day in Paradise de Phil Collins.

Pese a que, el ex conductor de SNSerio respondió a los mensajes de algunos de sus seguidores, evitó proporcionar detalles sobre lo ocurrido; sin embargo, tan solo unas horas después, rompió el silencio sobre lo ocurrido.

En medio de polémicas, Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores. (Captura de pantalla)

El estado de salud de Adrián Marcelo tras la emergencia médica

El silencio del ex habitante de LCDLFMX ocasionó que diversas versiones comenzaran a circular en varios sitios de Internet, por lo que a través de X decidió responder a una publicación fiel a su estilo.

“Exceso de trabajo, nada más. Con las dr*gas me mido”, escribió.

Cabe mencionar que se llegó a especular que Marcelo había sido hospitalizado por supuesto consumo de sustancias ilícitas, rumor al que puso fin con el tajante mensaje publicado en su cuenta personal.

Adrián Marcelo habla de su estado de salud. (Captura de pantalla)

La reacción de sus seguidores y figuras públicas ante la noticia

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas por sus seguidores y algunos colegas del medio.

“Ánimo, carnalito. Dale leve. Te mando un abrazo mijo”, colocó Chumel Torres en la publicación; mientras que Marcelo respondió: “Tqm, carnal. Espero verte pronto pa’ echar una plática larga y tendida. Abrazote”.

A diferencia de otras publicaciones, Adrián Marcelo optó por limitar los comentarios, pero se ha mantenido activo en su cuenta con opiniones sobre otros temas.

Rene Franco no le cree a Adrián Marcelo. (Captura de pantalla)

René Franco no cree en la hospitalización de Adrián Marcelo

Después de aclarar los detalles sobre su estado de salud, Marcelo reposteó una de las publicaciones de René Franco, quien cuestionó que su hospitalización haya sido verdadera.

“¿Ustedes le creen a Adrián Marcelo?“, preguntó Franco al inicio de su publicación; posteriormente, dio detalles de las razones por las que Marcelo estaría mintiendo, asegurando que su momento ya pasó y busca llamar la atención.

“Vean la foto de la supuesta hospitalización. ¿Trae puestos los pantalones? ¿Son negros? ¿Lo acuestan en una cama de hospital encima de las cobijas y queda mal tendida? ¿Y esa cara? ¿Y ese oxímetro mal puesto? ¿Tiene una intravenosa o nomás el tubito con durex? Conociendo al personaje puede ser otra manera de llamar la atención. Aguas, porque en efecto Adrián Marcelo ya no está en el centro de la conversación”, sentenció.