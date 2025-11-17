Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

Adrián Marcelo ha usado sus redes sociales para compartir detalles de su recuperación. (@adrianmarcelo10, Instagram)

El comediante regiomontano Adrián Marcelo, conocido por su humor negro y su paso por La Casa de los Famosos México, generó incertidumbre entre sus seguidores luego de publicar una fotografía desde una camilla de hospital sin ofrecer explicación alguna sobre su estado de salud.

La imagen que encendió las alarmas

La fotografía fue compartida originalmente en sus historias de Instagram el lunes 17 de noviembre, acompañada únicamente de la frase “vida de comediante” y musicalizada con “Another Day in Paradise”, de Phil Collins. La falta de contexto provocó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionarse qué había ocurrido.

Adrián Marcelo ha respondido a mensajes directos de sus seguidores con emojis de corazón, una carita feliz y un icono de agradecimiento, sin confirmar la causa de su estancia en el hospital. Al igual que en Instagram, evitó proporcionar detalles que aclararan su condición o motivos de atención médica.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el motivo de la hospitalización, lo que ha incrementado la inquietud entre sus seguidores, quienes se han volcado a las redes con mensajes de apoyo y buenos deseos. Se espera que en las próximas horas el conductor comparta información para confirmar si enfrenta un problema de salud o si se trató únicamente de una revisión preventiva.

Polémica antes de su hospitalización

La fotografía ocurre días después de que el país viviera una jornada de protestas convocadas como parte de la “Marcha de la Generación Z”, realizada el 15 de noviembre en distintos estados. Jóvenes vestidos de blanco, algunos con sombreros y banderas de One Piece, salieron a las calles para manifestarse contra la corrupción, el abuso de poder y la inseguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la legitimidad de la movilización al relacionarla con sectores de la oposición, asegurando que se trataba de una estrategia impulsada desde la derecha. El involucramiento de figuras del PRI y PAN también generó duda entre sectores ciudadanos sobre la autenticidad de la convocatoria.

Mientras tanto, la atención del público sigue enfocada en el estado de salud de Adrián Marcelo, quien aún mantiene silencio sobre lo ocurrido.

Manifestantes ondean banderas durante una marcha para protestar contra la inseguridad y la corrupción en el país, en Ciudad de México, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Luis Cortés