Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica 17 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra sobre la zona de contacto de varias placas tectónicas, entre ellas la de Cocos, la del Pacífico y la de Rivera, que chocan y se deslizan bajo la placa Norteamericana. Cuando estas placas acumulan tensión y finalmente la liberan, se producen los sismos que con frecuencia se sienten en distintas regiones del país.

La mayoría de los temblores intensos se originan en la costa del Pacífico, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima. En estas zonas ocurre un proceso llamado subducción, donde la placa de Cocos se hunde debajo de la Norteamericana. Sin embargo, también existen sismos dentro de la propia placa, llamados intraplaca, que demuestran que la actividad sísmica no se limita únicamente a las costas.

Además, algunas regiones, como el Valle de México, tienen suelos lacustres que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que los temblores se perciban más fuertes y prolongados.

