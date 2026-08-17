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La psicología revela que las personas que no publican en redes sociales tienen menos necesidad de validación y mejor autoestima

La psicología identifica este comportamiento como un perfil de zero posting y lo asocia con un uso más consciente de las plataformas

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra una red social; alrededor, varias publicaciones de la misma mujer con flechas circulares.
Existen personas que no sienten esa necesidad de publicar de manera constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sin duda en la actualidad la mayoría de las personas aman compartir su vida en redes sociales publicando fotos y videos de los momentos más importantes de su día a día.

Sin embargo, aunque esto es lo más común, también existe ese se grupo de personas que solo publican cosas de manera muy ocasional y aunque para muchos puede parecer extraño para la psicología esto puede ser un síntoma positivo que refleja una buena autoestima.

Y es que no publicar fotos, historias ni estados en redes sociales puede reflejar seguridad, límites y madurez digital, no aburrimiento ni falta de vida social.

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La psicología identifica este comportamiento como perfil de zero posting y lo asocia con un uso más consciente de las plataformas, siempre que la decisión nazca de la elección propia y no del miedo a la reacción ajena.

La diferencia de fondo está en la validación externa. Por ejemplo, un estudio sobre el tema publicado en la Universidad del Uzay en Ecuador encontró que estas personas no basan su autoestima en el número de seguidores ni en los “me gusta”, porque su idea de lo que valen, lo que aportan y quién integra su círculo cercano no depende de una pantalla.

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Ese es el dato central: una cuenta activa que nunca publica no necesariamente habla de desinterés. En muchos casos describe a alguien que entra a diario, mira historias, sigue lo que ocurre a su alrededor y aun así decide no exponer su vida personal.

Primer plano de un joven con una camiseta verde, sosteniendo un teléfono móvil que muestra iconos de corazón y pulgar arriba en la pantalla.
Un joven observa la pantalla de su teléfono móvil mientras recibe notificaciones de "me gusta" en una red social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El <i>zero posting</i> se asocia con decisiones propias y protección de la intimidad

La publicación explica que este perfil digital suele ir acompañado de una mejor toma de decisiones. La razón, según los psicólogos, es que la persona no espera la reacción de otros antes de actuar ni ajusta su conducta a lo que cree que será aprobado.

También aparece una protección deliberada de la intimidad. Para este tipo de usuarios, lo privado conserva un valor propio y no tiene por qué mostrarse ante desconocidos ni convertirse en contenido para internet.

A esa lógica se suma la capacidad de fijar límites en dos frentes: lo que comparten y el tiempo que dedican a las plataformas. El resultado, es un vínculo más consciente con la tecnología, en el que el usuario decide cuándo entra y para qué, en lugar de quedar atrapado en el desplazamiento infinito.

(Visuales IA)
(Visuales IA)

El silencio digital también puede estar ligado al temor al juicio ajeno

Sin embargo, es importante mencionar que los especialistas también advierten que no conviene idealizar este comportamiento pues hay casos en los que no publicar responde a una mayor sensibilidad emocional y no a una postura sólida frente a la exposición pública.

Ese segundo escenario aparece cuando una persona duda repetidamente antes de subir una imagen o una historia, anticipa lo que otros pensarán y teme críticas o burlas por lo que comparte. En esos casos, la publicación se prepara, se revisa y al final se descarta.

El patrón, señala el diario, rara vez se limita al entorno digital. Puede repetirse en espacios presenciales, con dificultades para opinar en grupo, iniciar una conversación o tomar una decisión importante frente a otras personas.

Cuando eso ocurre, el silencio en línea deja de ser solo una preferencia sobre el uso de internet. Pasa a ser la parte visible de un problema más amplio que, según los expertos, merece atención.

La nota también recoge el reverso del uso intensivo de estas plataformas. Distintos estudios relacionan esa exposición constante con sensaciones de adicción, ansiedad, aislamiento y con el llamado FOMO, el miedo a perderse algo mientras no se mira el celular.

Por eso, la recomendación final de los especialistas es no juzgar a nadie por su perfil digital. No publicar no define qué tan interesante es una vida, del mismo modo que publicar mucho no la vuelve mejor; la diferencia real está en si esa decisión surge de la libertad personal o del temor a la crítica.

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