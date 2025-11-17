Strudel de manzana sin horno: prepara este postre austrohúngaro en tu sartén y en pocos minutos

Es el complemento perfecto para la temporada de invierno. (Freepik)

El aroma cálido de la manzana y la canela puede llenar cualquier cocina en minutos, y ahora preparar un strudel de manzana digno de una pastelería profesional está al alcance de todos, incluso sin horno.

Esta receta en sartén ofrece una alternativa rápida y sencilla para quienes desean disfrutar de un postre tradicional con un toque moderno, ideal para el otoño o cualquier momento en que apetezca algo dulce y casero. El uso de masa de hojaldre congelada y la cocción directa en sartén permite obtener un resultado dorado y apetecible en menos tiempo y con menos complicaciones.

Optar por la versión en sartén del strudel de manzana presenta varias ventajas. En primer lugar, elimina la necesidad de horno, lo que resulta especialmente útil para quienes no disponen de uno o prefieren evitarlo. Además, el proceso se acorta considerablemente, ya que la masa de hojaldre requiere menos tiempo de cocción y facilita una presentación impecable: el postre se mantiene entero al desmoldarlo, lo que permite servirlo con un aspecto profesional. Esta receta también se adapta a cocinas de cualquier tamaño y a todos los niveles de experiencia, convirtiéndose en una opción accesible para quienes buscan un postre fácil y vistoso.

Strudel, una receta dulce y reconfortante para el otoño (Adobe Stock)

Ingredientes y modo de preparación

Para preparar este strudel de manzana en sartén, se necesitan ingredientes sencillos y fáciles de encontrar tanto en casa como en supermercados. La lista incluye:

Cuatro o cinco manzanas medianas

Un cuarto de taza de azúcar morena

Dos cucharaditas de canela en polvo

Dos cucharadas de mantequilla

Una cucharadita de fécula de maíz o harina

Una lámina de masa de hojaldre congelada

Un huevo (opcional, para pintar la masa)

Si no se dispone de fécula de maíz, la harina puede cumplir la misma función de espesar el relleno. La masa de hojaldre congelada simplifica el proceso y garantiza una textura crujiente, aunque también se puede emplear masa fresca si se prefiere.

Es un postre al alcance de todos los bolsillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instrucciones

El procedimiento comienza con la preparación del relleno. Se derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio y se añaden las manzanas picadas, el azúcar y la canela. Esta mezcla se cocina durante ocho a diez minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las manzanas estén tiernas. Luego, se espolvorea la fécula de maíz o harina y se deja un minuto más antes de retirar del fuego, lo que permite que el relleno espese y adquiera una textura jugosa.

Mientras el relleno se enfría, la lámina de hojaldre se divide en dos partes iguales. Sobre una de ellas se coloca el relleno, dejando un borde de dos centímetros para facilitar el sellado. La otra mitad de la masa se coloca encima y se presionan los bordes con un tenedor para cerrarla bien. Se realizan de tres a cuatro cortes en la superficie para permitir que el vapor escape durante la cocción.

Aunque muchas personas consideran que es mejor hacer el pan en el horno, esta versión es ideal para quienes no cuenten con este artefacto.

Para la cocción final, se derrite una cucharada de mantequilla en el sartén a fuego bajo y se coloca el strudel con cuidado para evitar que se rompa. Se tapa el sartén y se cocina durante ocho a diez minutos. Después, con ayuda de una espátula, se da la vuelta al strudel y se deja hasta que la masa adquiera un tono dorado y apetecible.

Al momento de servir, este strudel de manzana en sartén puede acompañarse con una bola de helado de vainilla, crema batida o simplemente espolvoreado con azúcar glas. Su textura crujiente y el relleno aromático lo convierten en un postre ideal para compartir en familia o sorprender a invitados, sin necesidad de técnicas complejas ni equipamiento especial.