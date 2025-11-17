Resultados Sorteo Zodiaco 1726 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 16 de noviembre

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 16 de noviembre. (Lotería Nacional)

Cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorga un premio mayor de 7 millones de pesos en una sola serie, con el evento programado a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Edison.

La edición del cachito de este domingo 16 de noviembre de 2025, rinde homenaje al aniversario de la SACM, fundada en 1945, con la visión de de proteger y promover los derechos de los creadores de obras musicales del país.

Durante el siglo XXI, la institución se ha transformado para enfrentar los retos de la era digital, protegiendo los derechos de los creadores frente a las nuevas formas de consumo y promoviendo plataformas que permitan una distribución de regalías más equitativa y transparente. En 2025, la SACM festeja ocho décadas como el hogar de los compositores mexicanos, defendiendo la música y representando a quienes, con su creatividad, nutren la identidad cultural nacional.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del sorteo de hoy

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Libra 8257

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 3143

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 8007

Premio de 176 mil pesos: Piscis 3487

Premio de 176 mil pesos: Virgo 8835

Premio de 88 mil pesos: Leo 5904

Premio de 88 mil pesos: Acuario 1863

Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 3798

Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 6847

Premio de 52 mil 800 pesos: Tauro 3886

Premio de 52 mil 800 pesos: Acuario 2533

Premio de 44 mil pesos: Tauro 8184

Premio de 44 mil pesos: Libra 1754

Premio de 44 mil pesos: Sagitario 0144

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 3546

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 4087

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 5630

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 3912

Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 0511

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 1033

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 7136

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.