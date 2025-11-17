Policía de CDMX detalló el paso a paso para repeler agresiones en marcha de la Generación Z

Pablo Vázquez detalla las estrategias de seguridad realizadas por la SSC durante la marcha del 15 de noviembre. Crédito: Redes Sociales - Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó las estrategias de seguridad que la SSC realizó el pasado 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z. Además, detalló el modus operandi de los grupos de choque que hicieron acto de presencia en la explanada del Zócalo capitalino para incitar violencia entre los asistentes.

De acuerdo con el funcionario, la marcha comenzó de manera pacífica a pesar de la difusión de publicaciones en redes sociales que recreaban escenarios delictivos generados por inteligencia artificial que invitaban a hacer destrozos en la capital del país e incluso invadir y destruir salas del Palacio Nacional.

“La marcha tuvo una convocatoria muy diversa, realizada por distintos grupos con agendas distintas entre sí.

Entre las convocatorias destacaron algunas importantes en número que incitaban a la violencia, incluso en entrar y causar destrozos dentro de Palacio Nacional. Estas convocatorias incluían imágenes y videos con escenarios simulados de la quema del recinto central del Zócalo y proporcionaban consejos para derribar las vallas", declaró Vázquez Camacho.

Información en desarrollo...