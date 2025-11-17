México

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

La guerra del Cártel de Sinaloa continúa desplazando poblados en zonas poco turísticas

Guardar
Óscar Loza Ochoa, representante de
Óscar Loza Ochoa, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. (FOTO: X: @CEDHSinaloa)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa informó que aún no cuenta con datos oficiales sobre las familias que abandonaron la entidad por la guerra del Cártel de Sinaloa en el estado y se desplazaron hacia Durango y Chihuahua.

Ante la falta de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, el organismo envió nuevas solicitudes formales a sus homólogos y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR) para conocer la magnitud del desplazamiento.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que, si bien, el organismo dio seguimiento a casos de desplazamiento forzado dentro del estado, persiste un vacío informativo respecto a quienes cruzaron la frontera interestatal.

“Hay desplazados allá en Durango y hay desplazados en Chihuahua. Volvimos a solicitarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango que nos proporcione la última información que tenga porque estamos muy escasos de esa información. Lo mismo hemos hecho con ACNUR”, explicó el presidente de la CEDH para los medios.

Sin respuestas actualizadas

Loza Ochoa detalló que el pasado 13 de noviembre enviaron una segunda solicitud a la CEDH de Durango, luego de que el primer requerimiento no incluyera datos actualizados sobre las familias sinaloenses que se refugiaron en esa entidad.

Loza Ochoa acusó a la
Loza Ochoa acusó a la FGE Sinaloa de no actualizar ni dar cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado de familias del estado hacia Durango y Chihuahua. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos respondieron que lo estaban viendo, pero no nos proporcionaron datos”, señaló Óscar Loza.

Asimismo, por primera vez solicitaron información a ACNUR, a través de su representación en Chihuahua, para conocer la situación de las personas desplazadas que han llegado a los municipios de Guadalupe y Calvo, así como a Parral.

Ante la falta de información oficial, la CEDH Sinaloa recurrió a la revisión de prensa local en ambas entidades y continúa insistiendo a las instituciones correspondientes que proporcionen los datos necesarios. Además, Loza Ochoa detalló que el organismo no descarta enviar personal a Durango para recabar información directamente.

Temor e invisibilidad

Óscar Loza también reiteró el llamado a las víctimas para que se acerquen al organismo, aunque reconoció que muchas optan por no hacerlo por temor a revelar su ubicación.

El representante de la CEDH
El representante de la CEDH detalló que se trabajará con la seguridad estatal y federal para proteger la identidad de las familias desplazadas por la guerra del Cártel de Sinaloa. (@/CEDHSinaloa)

“Sé que algunos no se reportan porque sienten un alto riesgo por decir ‘aquí estamos’, pero les pedimos que se comuniquen para dar seguimiento”, finalizó el representante de Derechos Humanos.

Cabe señalar que en octubre, la CEDH advirtió que familias originarias de Sinaloa huyeron a Durango debido a los contantes enfrentamientos entre La Chapiza y La Mayiza, un fenómeno que, según Loza Ochoa, antes se registraba en sentido inverso.

Ante esta situación, el organismo informó que trabaja en una propuesta de seguimiento para identificar a las familias desplazadas, determinar a qué zonas se trasladaron y coordinar, junto con las autoridades locales y estatales, la atención necesaria.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLa ChapizaLa MayizaSinaloaDurangoChihuahuaFGECEDHÓscar Loza OchoaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 16 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice de referencia

Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestias en el abdomen

Aunque inicialmente puede pasar desapercibido, en una etapa avanzada incrementa el riesgo de esteatohepatitis no alcohólica, fibrosis y cirrosis

Cómo aliviar los dolorosos síntomas

Valor de apertura del euro en México este 17 de noviembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Meteoros Leonidas 2025 en noviembre: cuándo y dónde será visible la lluvia de estrellas fugaces en México

Cada año, en este mes se ofrece a observadores del cielo la posibilidad de presenciar las Leónidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas

Meteoros Leonidas 2025 en noviembre:

Clima en Tijuana hoy 17 de noviembre: ¿Alta probabilidad de lluvia?

Temperaturas frescas y cielo mayormente cubierto; consulta el pronóstico a detalle para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Clima en Tijuana hoy 17
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pipo”, Los Lobos y el

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 17 de noviembre: Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada tras presunto fraude

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

‘¿Quién es la Máscara?’: los personajes eliminados este domingo

¿Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP?

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”

Ángel Villacampa destaca el apoyo de Emilio Azcárraga y promete un América Femenil competitivo en la final ante Tigres

Antonio Contreras, DT Chivas Femenil mantiene su discurso tras eliminación ante América: “La Capital es Rojiblanca”