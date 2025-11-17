Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

Óscar Loza Ochoa, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. (FOTO: X: @CEDHSinaloa)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa informó que aún no cuenta con datos oficiales sobre las familias que abandonaron la entidad por la guerra del Cártel de Sinaloa en el estado y se desplazaron hacia Durango y Chihuahua.

Ante la falta de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, el organismo envió nuevas solicitudes formales a sus homólogos y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR) para conocer la magnitud del desplazamiento.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que, si bien, el organismo dio seguimiento a casos de desplazamiento forzado dentro del estado, persiste un vacío informativo respecto a quienes cruzaron la frontera interestatal.

“Hay desplazados allá en Durango y hay desplazados en Chihuahua. Volvimos a solicitarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango que nos proporcione la última información que tenga porque estamos muy escasos de esa información. Lo mismo hemos hecho con ACNUR”, explicó el presidente de la CEDH para los medios.

Sin respuestas actualizadas

Loza Ochoa detalló que el pasado 13 de noviembre enviaron una segunda solicitud a la CEDH de Durango, luego de que el primer requerimiento no incluyera datos actualizados sobre las familias sinaloenses que se refugiaron en esa entidad.

Loza Ochoa acusó a la FGE Sinaloa de no actualizar ni dar cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado de familias del estado hacia Durango y Chihuahua. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos respondieron que lo estaban viendo, pero no nos proporcionaron datos”, señaló Óscar Loza.

Asimismo, por primera vez solicitaron información a ACNUR, a través de su representación en Chihuahua, para conocer la situación de las personas desplazadas que han llegado a los municipios de Guadalupe y Calvo, así como a Parral.

Ante la falta de información oficial, la CEDH Sinaloa recurrió a la revisión de prensa local en ambas entidades y continúa insistiendo a las instituciones correspondientes que proporcionen los datos necesarios. Además, Loza Ochoa detalló que el organismo no descarta enviar personal a Durango para recabar información directamente.

Temor e invisibilidad

Óscar Loza también reiteró el llamado a las víctimas para que se acerquen al organismo, aunque reconoció que muchas optan por no hacerlo por temor a revelar su ubicación.

El representante de la CEDH detalló que se trabajará con la seguridad estatal y federal para proteger la identidad de las familias desplazadas por la guerra del Cártel de Sinaloa. (@/CEDHSinaloa)

“Sé que algunos no se reportan porque sienten un alto riesgo por decir ‘aquí estamos’, pero les pedimos que se comuniquen para dar seguimiento”, finalizó el representante de Derechos Humanos.

Cabe señalar que en octubre, la CEDH advirtió que familias originarias de Sinaloa huyeron a Durango debido a los contantes enfrentamientos entre La Chapiza y La Mayiza, un fenómeno que, según Loza Ochoa, antes se registraba en sentido inverso.

Ante esta situación, el organismo informó que trabaja en una propuesta de seguimiento para identificar a las familias desplazadas, determinar a qué zonas se trasladaron y coordinar, junto con las autoridades locales y estatales, la atención necesaria.