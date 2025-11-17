México

Video muestra el brutal ataque a un joven que fue rociado con gasolina y quemado en una fiesta de Chiapas, México

La víctima, identificada como Abner “N”, fue atacado presuntamente por su hermano que estaba presunto estado de ebriedad

La víctima identificada como Abner
La víctima identificada como Abner "N", fue quemado presuntamente por su hermano en estado de ebriedad. (FOTO: RRSS)

Un joven resultó gravemente herido luego de que presuntamente su propio hermano lo roció con gasolina y le prendió fuego durante un concierto del grupo Los Cadetes de Linares, realizado la noche del pasado 15 de noviembre en la feria del municipio de Tuzantán, en la región Costa Grande en el estado de Chiapas, al sur de México.

El ataque ocurrió en medio de la multitud reunida en el Parque Central, donde ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con testimonios recabados por El Diario de Chiapas, la discusión entre los dos escaló a golpes hasta que el agresor roció combustible sobre la víctima y lo incendió.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que el joven, identificado como Abner “N”, arde en llamas y cae al suelo mientras asistentes al evento intentan auxiliarlo retirándole la ropa para sofocar el fuego.

La víctima identificada como Abner "N", fue quemado presuntamente por su hermano en estado de ebriedad

Tras los hechos, medios locales reportaron que paramédicos de Protección Civil atendieron al joven, quien presentó quemaduras de segundo grado. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Huixtla, donde permanece bajo atención médica.

Agresor prófugo; FGE abre investigación

El presunto responsable escapó del lugar tras la agresión y hasta el momento no ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación por el ataque, considerado un intento de homicidio.

Las autoridades continúan con las diligencias para dar con el paradero del agresor y esclarecer completamente los hechos ocurridos durante la feria de Tuzantán.

Madres buscadoras continúan en búsqueda de justicia por parte de la FGE

En hechos recientes, el grupo Madres en Resistencia se manifestó en diversas ocasiones frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir justicia y la exhibición de fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Las madres buscadoras denunciaron que
Las madres buscadoras denunciaron que la Fiscalía del estado no ha avanzado en sus investigaciones. (Madres en Resistencia Chiapas)

De acuerdo con los manifestantes, existen vacíos legales y la carencia de infraestructura adecuada, aspectos que dificultarían la atención integral a menores víctimas de violación.

Asimismo, las madres buscadoras continúan exigiendo justicia para que las autoridades hagan caso a las denuncias de violencia, desaparición y crimen que se presenta en el estado.

“Exigimos al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Chiapas que cesen las omisiones, la revictimización y el hostigamiento hacia las madres, y que atiendan de manera urgente, seria y efectiva cada una de las carpetas de investigación“, se lee en una de las publicaciones oficiales del grupo de madres buscadoras.

