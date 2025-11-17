México

Claudia Sheinbaum está dentro del top 20 de presidentes con mayor aprobación en el mundo, según World of Statistics

El ranking internacional revela una tendencia ascendente en la percepción pública de la mandataria mexicana fuera del país

Claudia Sheinbaum es una de las pocas presidentas que aparecen en el listado. (Presidencia)

Pese a las diversas manifestaciones que se han suscitado en nuestro país durante los últimos días, la página World of Statistics anunció cuáles son los mandatarios con mejor percepción de aceptación a nivel mundial, figurando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre las primeras 20.

Con el 41% de aprobación que registra Sheinbaum se coloca entre los líderes mundiales con mayor respaldo ciudadano, según los datos más recientes de Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup, presentado por World of Statistics.

Este porcentaje refleja la percepción pública sobre la presidenta de México y la posiciona en la mitad superior del ranking internacional de mandatarios, de acuerdo con las mediciones de estas firmas encuestadoras.

El ranking global, de Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup, recopila los índices de aprobación de líderes de distintas regiones y sistemas políticos. La metodología de estas encuestas se basa en la recolección de opiniones ciudadanas en cada país, lo que permite comparar el respaldo que reciben figuras políticas de relevancia internacional. Las cifras, presentadas de manera redondeada, ofrecen una visión comparativa del clima político global y de la imagen pública de los principales jefes de Estado y de Gobierno.

Hasta el momento, la presidenta no ha tenido gran cantidad de viajes al extranjero. (REUTERS/Henry Romero)

Comparación internacional de índices de aprobación

En este contexto, Claudia Sheinbaum aparece con un 41% de aprobación, según los datos consolidados por las tres firmas. Este porcentaje la ubica por encima de varios líderes europeos y latinoamericanos. Por ejemplo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, encabeza el ranking con un 91% de aprobación, de acuerdo con las mismas fuentes.

Le siguen Vladimir Putin, presidente de Rusia, con un 78%, y Narendra Modi, primer ministro de India, con un 71%. Entre los líderes latinoamericanos, Javier Milei, presidente de Argentina, figura con un 56%, mientras que Lula da Silva, presidente de Brasil, registra un 39%. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, aparece con un 34%, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, con un 12%. Así, Sheinbaum supera en respaldo a figuras como Lula da Silva, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, aunque se encuentra muy por debajo de Bukele, Putin y Modi.

La diferencia con el primer lugar es de 50 puntos. (TW World of Statistics)

La publicación de estos índices de aprobación internacional permite dimensionar el impacto de la gestión de Sheinbaum en el contexto global y ofrece una referencia objetiva sobre su imagen pública fuera de México. Según Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup, estos datos contribuyen a la percepción de los líderes fuera de su país y pueden influir en la manera en que se evalúa su desempeño tanto dentro como fuera de sus países.

