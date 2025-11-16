México

Siete muertos en Sinaloa tras jornada violenta con ataques y enfrentamientos

Desde balaceras hasta incendios provocados, el saldo preliminar de víctimas afectadas

Guardar
Siete personas murieron en Sinaloa
Siete personas murieron en Sinaloa durante una jornada violenta marcada por enfrentamientos armados y ataques en distintas zonas del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete personas murieron en Sinaloa durante una jornada violenta el sábado 15 de noviembre de 2025, en una serie de hechos que incluyeron enfrentamientos armados, ataques y un incendio provocado en distintas zonas del estado. El saldo de muertes y la variedad de incidentes reflejan la persistencia de la inseguridad en la región, donde la violencia se manifestó en diversas formas a lo largo del día.

El recuento de víctimas comenzó con el fallecimiento de un chofer de camión urbano, quien había sido atacado a balazos el lunes 10 de noviembre. Tras varios días hospitalizado debido a las heridas sufridas por impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, el conductor no logró recuperarse y se convirtió en la primera víctima mortal de la jornada.

En la cabecera municipal de San Ignacio, un grupo de civiles armados incendió una vivienda en una colonia local. Aunque el ataque no dejó personas lesionadas, sí provocó daños materiales, sumando un nuevo episodio de violencia a la lista de incidentes registrados ese día.

Horas más tarde, la comunidad de El Guacimal, ubicada en la sindicatura de Imala al nororiente de Culiacán, fue escenario de un enfrentamiento entre grupos armados. El saldo de este choque fue de cinco presuntos gatilleros muertos y nueve personas detenidas. Además, las autoridades aseguraron armas y vehículos en el lugar, lo que evidencia la magnitud del operativo y la peligrosidad de los involucrados.

La jornada concluyó con el asesinato de un joven, quien fue atacado a balazos frente a un domicilio en la colonia Rincón del Humaya, dentro del sector Pradera Dorada, al norte de la ciudad. Este hecho cerró un día en el que la violencia volvió a dejar una huella profunda en la vida cotidiana de Sinaloa.

Homicidios dolosos en Sinaloa: tendencia y cifras actualizadas

El pasado viernes solo se
El pasado viernes solo se registró un homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Sinaloa reportó una víctima de homicidio doloso al corte del 14 de noviembre de 2025, según datos más recientes de las fiscalías estatales citadas por el Informe de seguridad. Estas cifras forman parte del seguimiento oficial sobre la incidencia de este delito en todas las entidades federativas del país.

De acuerdo con el conteo, el registro de homicidios dolosos en Sinaloa se había mantenido en niveles bajos durante los reportes recientes. El documento destaca que el número de víctimas se ubicó en el grupo de estados con el menor reporte diario, una tendencia que había persistido durante los meses previos de 2025.

En el comparativo, hay entidades que reflejaron cero incidentes de este tipo para el mismo corte, mientras algunos estados, como Guanajuato y Jalisco, concentraron las cifras más elevadas.

Durante los meses de 2025, el análisis mensual sobre homicidios dolosos a nivel nacional evidencia una reducción sostenida respecto a los periodos anteriores. Para el mes de octubre de 2025, el promedio diario nacional se situó en 50.1 víctimas, con un acumulado de 1, 553 casos registrados en todo el país.

En noviembre de 2025, el corte alcanzó 687 víctimas en los primeros 14 días del mes, lo cual representa un descenso respecto a los mismos meses del año anterior.

En Sinaloa, si bien no se detallan las cifras mensuales desagregadas para 2025 en el reporte, el dato del día 14 de noviembre y la comparativa nacional permiten identificar que la entidad se mantiene por debajo de medias históricas y por debajo de entidades con mayor actividad criminal.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánInseguridadEnfrentamientos armadosSan Ignaciomexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 16 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Vicente Fox agradece asistencia a la marcha de la Generación Z: “No fue una marcha más”

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la baja participación de jóvenes en la movilización convocada en redes sociales

Vicente Fox agradece asistencia a

Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

La artista pop inició un proceso legal en respuesta a pasajes polémicos en los que es mencionada en la biografía de Rivera, ‘Tragos amargos’

Mariana Treviño reacciona a demanda

Expertos advierten que las Momias de Guanajuato podrían desaparecer de manera definitiva

El informe del INAH identifica daños tan graves que podrían extinguir este patrimonio cultural de México

Expertos advierten que las Momias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos presuntos

Marina detiene a dos presuntos operadores del CJNG con armas largas, droga y distintivos en Quintana Roo | Video

Autoridades desmantelan ocho laboratorios con 20 mil litros de drogas sintéticas en Sinaloa

Marina y Ejército mexicano detienen a dos hombres armados en operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa

Operativos en el Penal de Aguaruto: decomisan celulares, drogas y más de 200 armas blancas en dos semanas de revisiones

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mariana Treviño reacciona a demanda

Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

Quién fue y de qué murió Pancho Rodríguez, director de “Llamando a un ángel”

Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

Sofía Villalobos ofrece disculpas tras publicar la falsa muerte del productor Pedro Torres

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 16 de noviembre

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay