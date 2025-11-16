Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco

Julio Alberto "N", junto a otros sujetos, habría agredido al joven aficionado del Club Chivas. Foto: Fiscalía de Jalisco

Julio Alberto “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un adolescente conocido como “Lalito”, quien murió a causa de una agresión cometida en su contra cuando salía de una serenata dedicada a los jugadores de las Chivas en Zapopan, Jalisco.

La Fiscalía Del Estado informó que durante la audiencia también se dictó prisión preventiva en su contra por dos años mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar una sentencia.

El sujeto fue detenido el pasado 13 de noviembre luego de que las autoridades lo identificaran como uno de los presuntos participes en el homicidio del adolescente, ocurrido el 24 de octubre de 2025 en el mismo municipio.

Se trata de la segunda captura en el caso, ya que la primera fue la de José Manuel “N”, efectuada el 1 de noviembre al ser señalado como uno de los posibles participes activos en la agresión que dejó dos jóvenes heridos y un muerto.

El sujeto fue aprehendido tras asesinar a un joven de 16 años el pasado 24 de octubre en Zapopan (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con las indagatorias, tanto como Julio Alberto “N” como José Manuel “N” el día de los hechos habrían descendido de tres vehículos y agredido a golpes con distintos objetos a tres jóvenes que salían de una serenata dedicada a los jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

Las tres personas resultaron lesionadas, pero “Lalito” de 16 años de edad falleció más tarde a consecuencia de las heridas.

En lo que respecta a José Manuel “N”, durante su primera audiencia el juez determinó que existían las pruebas suficientes para dictarle la medida cautelar de prisión preventiva por dos años mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Ante los hechos, la Fiscalía del Estado informó que continúan las indagatorias para identificar a las demás personas involucradas en la agresión, ya que reportes señalan que habrían participado al menos 14 personas más.

“La Fiscalía del Estado reitera su compromiso con la sociedad y las víctimas, y subraya que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de estos hechos“, afirmó el Ministerio Público local.

La detención surgió de una orden emitida tras el asesinato del joven aficionado. Foto: (Captura de pantalla)

Tras la detención del segundo presunto implicado en el asesinato de “Lalito”, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que continuarán trabajando para identificar a otros posibles responsables de la agresión y homicidio ocurrido luego de la serenata del Club Deportivo Guadalajara.

“Seguimos en la búsqueda de las otras personas que participaron en la agresión; que quede bien claro que en Jalisco el que la hace la paga”, aseguró el gobernador.