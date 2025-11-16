México

Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco

El joven, conocido como “Lalito”, fue agredido cuando salía de una serenata dedicada al Club Deportivo en Zapopan

Guardar
Julio Alberto "N", junto a
Julio Alberto "N", junto a otros sujetos, habría agredido al joven aficionado del Club Chivas. Foto: Fiscalía de Jalisco

Julio Alberto “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un adolescente conocido como “Lalito”, quien murió a causa de una agresión cometida en su contra cuando salía de una serenata dedicada a los jugadores de las Chivas en Zapopan, Jalisco.

La Fiscalía Del Estado informó que durante la audiencia también se dictó prisión preventiva en su contra por dos años mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar una sentencia.

El sujeto fue detenido el pasado 13 de noviembre luego de que las autoridades lo identificaran como uno de los presuntos participes en el homicidio del adolescente, ocurrido el 24 de octubre de 2025 en el mismo municipio.

Se trata de la segunda captura en el caso, ya que la primera fue la de José Manuel “N”, efectuada el 1 de noviembre al ser señalado como uno de los posibles participes activos en la agresión que dejó dos jóvenes heridos y un muerto.

El sujeto fue aprehendido
El sujeto fue aprehendido tras asesinar a un joven de 16 años el pasado 24 de octubre en Zapopan (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con las indagatorias, tanto como Julio Alberto “N” como José Manuel “N” el día de los hechos habrían descendido de tres vehículos y agredido a golpes con distintos objetos a tres jóvenes que salían de una serenata dedicada a los jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

Las tres personas resultaron lesionadas, pero “Lalito” de 16 años de edad falleció más tarde a consecuencia de las heridas.

En lo que respecta a José Manuel “N”, durante su primera audiencia el juez determinó que existían las pruebas suficientes para dictarle la medida cautelar de prisión preventiva por dos años mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Ante los hechos, la Fiscalía del Estado informó que continúan las indagatorias para identificar a las demás personas involucradas en la agresión, ya que reportes señalan que habrían participado al menos 14 personas más.

“La Fiscalía del Estado reitera su compromiso con la sociedad y las víctimas, y subraya que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de estos hechos“, afirmó el Ministerio Público local.

La detención surgió de una
La detención surgió de una orden emitida tras el asesinato del joven aficionado. Foto: (Captura de pantalla)

Tras la detención del segundo presunto implicado en el asesinato de “Lalito”, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que continuarán trabajando para identificar a otros posibles responsables de la agresión y homicidio ocurrido luego de la serenata del Club Deportivo Guadalajara.

“Seguimos en la búsqueda de las otras personas que participaron en la agresión; que quede bien claro que en Jalisco el que la hace la paga”, aseguró el gobernador.

Temas Relacionados

Aficionado ChivasAdolescente asesinadoJaliscoZapopanSegundo implicadomexico-noticias

Más Noticias

Melate Retro resultados del sorteo 1582 del 15 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego

Melate Retro resultados del sorteo

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

La originaria de Teapa, Tabasco, se alista para la gran final del certamen de belleza

Fátima Bosch luce peinado al

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este domingo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 16 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: temperatura

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México Sub-17 sorprende a Argentina: la foto que simboliza el proyecto de Lillini

El entrenador que pasó de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan auto de formal prisión

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch luce peinado al

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

Otro viernes de locos llega a Disney+ México y arrasa este fin de semana

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”