México

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

En redes sociales ha circulado el rumor sobre el supuesto fallecimiento del productor de televisión, dado su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

Guardar
Pedro Torres. Foto: (Redes sociales)
Pedro Torres. Foto: (Redes sociales)

La noche de este viernes 15 de noviembre, la farándula mexicana se vio envuelta en incertidumbre luego de que, a través de la red social X (antes Twitter), comenzara a difundirse el rumor de que el reconocido productor de televisión Pedro Torres había fallecido.

La noticia se propagó rápidamente debido a que, desde principios de septiembre, el creador de emblemáticos programas y videoclips mexicanos confirmó su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta la movilidad, el habla y la respiración.

Sin embargo, horas después de que la versión corriera en redes sociales, figuras del espectáculo y periodistas desmintieron categóricamente la supuesta muerte del productor de 72 años.

Afirman que el productor sufre
Afirman que el productor sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable. (YouTube)

La actriz Lucía Méndez, quien mantuvo una relación sentimental con Torres y con quien comparte un hijo, fue una de las primeras en aclarar que el realizador se encuentra estable y tranquilo. El periodista Sebastián Reséndiz informó en su cuenta de X que se comunicó directamente con Méndez, quien le confirmó que la salud de Torres, si bien delicada por la ELA, no presenta algún desenlace fatal.

Por su parte, el comunicador Carlo Uriel señaló que habló con Abraham Torres, hermano del productor, quien también aseguró que Pedro Torres se encuentra con vida.

La atención pública sobre su estado de salud ha aumentado desde que se dio a conocer que Torres habría organizado pequeños encuentros privados para despedirse de amigos y familiares, preparándose emocionalmente frente al avance de la enfermedad.

La esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, afecta las neuronas motoras que controlan los movimientos voluntarios.

Aunque existen tratamientos paliativos que ayudan a mejorar la calidad de vida, su avance continúa siendo irreversible, lo que ha puesto al productor en una etapa compleja de salud.

Diferentes medios y artistas cercanos
Diferentes medios y artistas cercanos han desmentido el supuesto fallecimiento de Pedro Torres. (Instagram)

Legado en la industria audiovisual

Pedro Torres es considerado uno de los productores más influyentes de la televisión en México. Su trabajo transformó la oferta de entretenimiento en el país al introducir formatos internacionales como Big Brother, reality show que marcó un hito en la televisión nacional a principios de los años 2000.

Además, su creación y dirección de la serie Mujeres asesinas redefinió la narrativa del drama televisivo, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia y en un referente del género. A ello se suma su extensa trayectoria en la producción de videoclips para artistas como Luis Miguel, Amanda Miguel y Julio Iglesias, trabajos que dejaron huella en la estética audiovisual de la época.

La vida personal de Torres también ha atraído la atención mediática. Su relación con Lucía Méndez, de la que nació un hijo, mantuvo durante años el foco de la prensa sobre su figura pública.

Mientras la comunidad artística continúa expresando solidaridad y afecto hacia el productor, su legado permanece vigente en la memoria colectiva del público mexicano y en la historia reciente del entretenimiento nacional.

Temas Relacionados

Pedro TorresProductor de televisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Realiza este aromatizante natural a base de pino para darle a tu hogar un toque navideño

Elaborar esencias naturales de manera casera ayuda a crear un ambiente festivo en casa a bajo costo

Realiza este aromatizante natural a

Clima del 16 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Clima del 16 de noviembre

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 16 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Se reporta violento enfrentamiento en Parral, Chihuahua, hay al menos siete muertos

Tras los hechos, el gobierno municipal desplegó un operativo de seguridad conjunto en todos los accesos carreteros de Parral

Se reporta violento enfrentamiento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: César Doroteo

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”