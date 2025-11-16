¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

Pedro Torres. Foto: (Redes sociales)

La noche de este viernes 15 de noviembre, la farándula mexicana se vio envuelta en incertidumbre luego de que, a través de la red social X (antes Twitter), comenzara a difundirse el rumor de que el reconocido productor de televisión Pedro Torres había fallecido.

La noticia se propagó rápidamente debido a que, desde principios de septiembre, el creador de emblemáticos programas y videoclips mexicanos confirmó su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta la movilidad, el habla y la respiración.

Sin embargo, horas después de que la versión corriera en redes sociales, figuras del espectáculo y periodistas desmintieron categóricamente la supuesta muerte del productor de 72 años.

Afirman que el productor sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable. (YouTube)

La actriz Lucía Méndez, quien mantuvo una relación sentimental con Torres y con quien comparte un hijo, fue una de las primeras en aclarar que el realizador se encuentra estable y tranquilo. El periodista Sebastián Reséndiz informó en su cuenta de X que se comunicó directamente con Méndez, quien le confirmó que la salud de Torres, si bien delicada por la ELA, no presenta algún desenlace fatal.

Por su parte, el comunicador Carlo Uriel señaló que habló con Abraham Torres, hermano del productor, quien también aseguró que Pedro Torres se encuentra con vida.

La atención pública sobre su estado de salud ha aumentado desde que se dio a conocer que Torres habría organizado pequeños encuentros privados para despedirse de amigos y familiares, preparándose emocionalmente frente al avance de la enfermedad.

La esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, afecta las neuronas motoras que controlan los movimientos voluntarios.

Aunque existen tratamientos paliativos que ayudan a mejorar la calidad de vida, su avance continúa siendo irreversible, lo que ha puesto al productor en una etapa compleja de salud.

Diferentes medios y artistas cercanos han desmentido el supuesto fallecimiento de Pedro Torres. (Instagram)

Legado en la industria audiovisual

Pedro Torres es considerado uno de los productores más influyentes de la televisión en México. Su trabajo transformó la oferta de entretenimiento en el país al introducir formatos internacionales como Big Brother, reality show que marcó un hito en la televisión nacional a principios de los años 2000.

Además, su creación y dirección de la serie Mujeres asesinas redefinió la narrativa del drama televisivo, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia y en un referente del género. A ello se suma su extensa trayectoria en la producción de videoclips para artistas como Luis Miguel, Amanda Miguel y Julio Iglesias, trabajos que dejaron huella en la estética audiovisual de la época.

La vida personal de Torres también ha atraído la atención mediática. Su relación con Lucía Méndez, de la que nació un hijo, mantuvo durante años el foco de la prensa sobre su figura pública.

Mientras la comunidad artística continúa expresando solidaridad y afecto hacia el productor, su legado permanece vigente en la memoria colectiva del público mexicano y en la historia reciente del entretenimiento nacional.