¿Habrá clases este lunes 17 de noviembre? La SEP responde

La más reciente suspensión de actividades escolares ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre

La SEP aclaró si hay
La SEP aclaró si hay clases o no este lunes 17 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este próximo lunes 17 de noviembre en todo el país.

La duda surgió entre los padres de familia de estudiantes de nivel básico en todo el país, por la reciente suspensión de clases, la cual ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre.

Por ello, se preguntan si será un megapuente vacacional, dado que desde el pasado jueves 13 de noviembre no se presentan a clases.

Además de la información proporcionada, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases o no este lunes 17 de noviembre.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este lunes 17 de noviembre no habrá clases para estudiantes de nivel básico en todo el país de escuelas públicas y privadas, pertenecientes a esta dependencia federal.

Por lo tanto, este lunes 17 de noviembre, alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país no se presentarán en sus respectivos planteles.

La razón por la que no habrá clases este lunes 17 de noviembre es por ser día feriado oficial, debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Dado que este aniversario es el 20 de noviembre, se recorre al día más próximo, que en este 2025 será el lunes 17 de noviembre.

Este lunes 17 de noviembre
Este lunes 17 de noviembre no habrá clases para alumnas y alumnos de nivel básico en el país. (Cuartoscuro)

Por lo tanto, estudiantes de nivel básico en todo el país volverán a las aulas para el martes 18 de noviembre.

De igual manera, la SEP ya reveló otra fecha en que las clases serán suspendidas. Se trata del viernes 28 de noviembre, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una
La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

