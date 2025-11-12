¿Habrá clases este viernes 14 de noviembre? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases o no este viernes 14 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 14 de octubre habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda comenzó entre padres de familia, así como estudiantes, ya que en días pasados las autoridades educativas indicaron que habrían fechas en este mes de noviembre en que las clases serán suspendidas.

Cabe destacar que la más reciente suspensión de clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país fue el pasado viernes 31 de octubre por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Además de la información proporcionada por la dependencia educativa, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases o no este viernes 14 de noviembre.

El calendario de la SEP reveló que no hay clases este viernes 14 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este viernes 14 de noviembre no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán este viernes 14 de noviembre a las aulas educativas escolares.

La razón por la que se registrará la suspensión de clases es por el registro de calificaciones que los docentes llevarán a cabo, de acuerdo con lo notificado por la SEP.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Cabe destacar que el lunes 17 de noviembre tampoco habrá clases debido a que se recorre al aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que serán cuatro días seguidos sin clases.

Estos serán los días en que la SEP cancelará las clases para todos los estudiantes este mes de noviembre

La SEP ya notificó las fechas en que este mes de noviembre no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Asimismo, explicó las razones por las que las actividades académicas serán canceladas.

Según el calendario oficial de la SEP, hay tres fechas en total en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país:

Viernes 14 de noviembre: Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Lunes 17 de noviembre: Se recorre al lunes por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Junta de CTE.

Durante noviembre habrá más fechas en que se suspenderán las clases. Crédito: Cuartoscuro

Por lo tanto, son tres fechas en que las clases serán suspendidas y cabe resaltar que serán fines de semana largos, ya que se tratará de tres días consecutivos en que las clases serán canceladas.

En dos de ellas, el personal académico sí tendrá que presentarse, como en el registro de calificaciones y la junta de CTE.