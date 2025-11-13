México

SEP anuncia cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre: estos son

La dependencia educativa federal indicó que hay una fecha extra en que las actividades académicas serán suspendidas

SEP anunció cuatro días seguidos
SEP anunció cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia educativa federal, quienes confirmaron las fechas en las que la comunidad estudiantil no asistirá a clases.

Cabe destacar que esto aplica para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de educación básica en todo el país.

Por lo tanto, serán cuatro días seguidos que los estudiantes de la SEP se ausentarán de las aulas educativas escolares.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP

Las fechas son las siguientes: viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre. Por lo tanto, se tratará de un megapuente vacacional para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Como se mencionó anteriormente, se tratará de un total de cuatro días seguidos en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

El megapuente vacacional comenzará este viernes 14 de noviembre y finalizará el lunes próximo, según lo establecido por las autoridades de la SEP y el calendario oficial de esta dependencia educativa.

Los cuatro días sin clases
Los cuatro días sin clases son del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

Asimismo, precisó que habrá otra fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Se trata del viernes 28 de noviembre, cuando las actividades académicas serán suspendidas debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La SEP anunció que el
La SEP anunció que el último viernes de este mes de noviembre se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

