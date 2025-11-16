México

Chocolate Bienestar: Sheinbaum anuncia construcción de Planta procesadora en Tabasco promete mayor ingreso a productores

La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo asegura que el objetivo de esta infraestructura es mejorar las condiciones de vida de las familias tabasqueñas

Guardar
Claudia Sheinbaum anuncia programa para
Claudia Sheinbaum anuncia programa para reforzar producción agrícola en México Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, realizó una visita al estado de Tabasco para anunciar la construcción de una planta procesadora de chocolate. Durante su participación en la Feria del Chocolate, Sheinbaum Pardo explicó que la instalación trabajará en conjunto con los productores locales de cacao para impulsar la transformación del producto primario.

La mandataria destacó el impacto positivo que tendrá el proyecto tanto en los ingresos de quienes participan en la producción y transformación del cacao, como en las condiciones para los consumidores, quienes podrán adquirir chocolate a precios más accesibles en las tiendas del Bienestar.

Subrayó que se promueve “buena alimentación, precios justos y bienestar para las familias”, y señaló la importancia del regreso de mujeres y hombres al cultivo, producción y comercialización del cacao. Afirmó que: “El mejor chocolate, no de México, sino del mundo, es el de aquí, de Tabasco”, enfatizando la relevancia de la región en la producción cacaotera nacional e internacional.

En la presentación del proyecto participó María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, así como el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. El gobernador formalizó el anuncio de la construcción de la fábrica de chocolate en el municipio de Comalcalco, describiéndolo como una “región emblemática por su producción cacaotera”.

Rodríguez afirmó que la obra cuenta con el respaldo pleno del Gobierno de México y se ejecuta desde el diálogo y el compromiso en favor de la tierra tabasqueña.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPlanta procesadora de ChocolateCacaoTabascoAlimentación para el bienestarmexico-noticiaschocolate del bienestar

