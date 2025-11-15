Tiktoker denuncia cómo policías lo desalojaron junto a su amiga, drag queen Brighty por hacer un picnic en Paseo de la Reforma

El creador cuestionó por qué se desplegó un policía y personal oficial solo para pedirles que se retiraran.

La plataforma de TikTok volvió a encender el debate público luego de que el creador de contenido Damián Cervantes difundiera un video donde muestra el momento en que, según afirma, un policía y dos trabajadores del gobierno capitalino le solicitaron retirarse del punto donde grababa junto a la drag queen Brighty. El suceso ocurrió mientras ambos realizaban un picnic sobre un tramo de Paseo de la Reforma, espacio que eligieron para grabar una conversación relajada entre alimentos y una canasta típica.

En el clip compartido por Cervantes, se observa a ambos sentados sobre la banqueta, charlando de manera casual mientras degustan comida. No obstante, lo que empezó como una tarde tranquila se volvió incómodo cuando notaron que varios elementos de seguridad los observaban desde unos metros de distancia. La tensión se hizo evidente cuando Brighty, al percatarse de la presencia de los uniformados, interrumpió la plática para advertirle a su acompañante: “A ver si no nos quitan, ya vi caras torcidas”.

Segundos después, una mujer con chaleco guinda —que, según el tiktoker, forma parte del personal capitalino— se acercó para informarles que no podían permanecer ahí. Cervantes explicó en su publicación que la instrucción vino acompañada de la presencia de un oficial, algo que le pareció exagerado para una simple solicitud. “De repente llegó un policía y dos personas de gobierno”, relató, señalando que no hubo mayores explicaciones sobre la prohibición.

El momento que parecía una grabación tranquila se convirtió en una discusión inesperada.

Aunque ambos accedieron sin oponer resistencia, el influencer criticó que se enviara a un uniformado únicamente para pedirles que se movieran algunos metros. En el video se escucha a Damián expresar su molestia: “Nos pueden avisar, pero no había necesidad de mandar a un policía. Lo raro es que cuando realmente se necesita uno, nunca aparecen”, dijo mientras se retiraban del sitio.

El material rápidamente generó reacciones en redes sociales. Internautas debatieron sobre el actuar de las autoridades, algunos defendiendo que existen reglamentos sobre el uso de espacios en Reforma, mientras otros señalaron que se trató de un acto innecesario que interrumpió una actividad pacífica y sin obstrucción mayor a la vía.

Brighty, por su parte, también reaccionó al momento con humor y sorpresa, comentando en el video que no esperaba que un picnic terminara con la intervención de varios empleados de vigilancia. Aun así, ambos continuaron con la grabación una vez que se trasladaron a otro punto de la avenida.

El creador de contenido señaló como innecesario el despliegue de seguridad para mover a dos personas Crédito: Tiktok / @soydamiancervantes

El incidente abrió nuevamente la conversación sobre el uso de espacios públicos para creación de contenido, la capacidad de las autoridades para intervenir y la percepción ciudadana sobre estos operativos. Mientras tanto, el video continúa sumando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los más vistos del día dentro de la comunidad capitalina en TikTok.