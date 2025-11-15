México

Recursos Humanos sorprende a empleados con banda sinaloense durante su jornada laboral

Miles de usuarios reaccionaron al clip y pidieron información sobre vacantes disponibles

Guardar
Empleados fueron sorprendidos con la
Empleados fueron sorprendidos con la llegada de una banda sinaloense durante su jornada laboral. (TikTok / @kimberly.perusquia)

La difusión de un video en TikTok mostró un inusual gesto de motivación implementado por el departamento de Recursos Humanos de una empresa en México. La grabación exhibe el momento en que una banda sinaloense llega al lugar de trabajo para animar la jornada de los colaboradores.

El contenido, compartido por una empleada del centro de distribución de Mercado Libre ubicado en Villa de Tezontepec, Hidalgo, captó de inmediato la atención de miles de usuarios. La escena generó interés por conocer más sobre la dinámica y sobre posibles vacantes disponibles dentro de la empresa.

La publicación se viralizó rápidamente en la plataforma, donde los internautas destacaron el ambiente laboral que se reflejó en el video, especialmente ante la cercanía de la “temporada alta” y del periodo de ofertas conocido como “El Buen Fin”.

La banda sinaloense anima el inicio de la jornada laboral

(TikTok / @kimberly.perusquia)
(TikTok / @kimberly.perusquia)

El video fue publicado el 11 de noviembre por la usuaria @Kimberly.perusquia, quien informó que Recursos Humanos decidió llevar una banda sinaloense para motivar a los empleados antes del arranque de un periodo de alta actividad. “La bocina para la música en el trabajo no era suficiente, así que RH nos trajo banda”, escribió en el post.

En la grabación se observa cómo el ambiente se transforma con las primeras canciones. Algunos colaboradores entran bailando y sonriendo, y tras cambiarse para iniciar actividades regresan al lobby para continuar disfrutando de la música en vivo. “Entrar a trabajar aquí fue espectacular, más de este tipo de sorpresas por favor”, añadió Kimberly en su publicación.

La empleada explicó que la dinámica tuvo lugar en el centro de distribución de Mercado Libre y fue implementada como parte de las actividades para mantener el ánimo del personal previo al aumento de envíos generado por las ofertas de “El Buen Fin”.

El video se viraliza y usuarios preguntan por vacantes

(TikTok / @kimberly.perusquia)
(TikTok / @kimberly.perusquia)

La publicación de “Kimberly.perusquia” acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok. Entre los comentarios más frecuentes destacó el interés de los usuarios por conocer si había vacantes disponibles en el lugar.

Ante las reacciones, la autora del video señaló que, como reclutadora, puso a disposición su contacto para iniciar procesos de selección. También mencionó que no era indispensable radicar en Hidalgo, pues podía canalizar a los interesados al centro de distribución más cercano a sus domicilios.

Según la misma empleada, este tipo de actividades de motivación laboral se complementa con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, las cuales también forman parte del entorno laboral en la empresa.

Temas Relacionados

Recursos HumanosBandaViralesTikTokmexico-noticias

Más Noticias

Manifestación de la Gen Z en la CDMX l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

Manifestación de la Gen Z

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Teo apuesta su cabellera

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Cuajimalpa, la alcaldía más segura de CDMX, según cifras del C5

La demarcación registra menos de un delito al día y encabeza los niveles de seguridad en la capital

Cuajimalpa, la alcaldía más segura

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Cristy Nodal habría cancelado su fiesta de cumpleaños por un lamentable motivo

Christian Nodal rompe el silencio

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

El rapero dará un segundo concierto el 31 de enero de 2026, tras una venta de boletos que desató debate nacional

Kanye West anuncia segundo concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR extradita a EEUU a

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: ¿Sergio Mayer Mori recibió información del exterior?

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

“Perdón”: el instante en que Ángela Aguilar toma a Nodal de la mano y deja a Vadhir Derbez con la palabra en la boca

Fátima Bosch sorprende con traje de baño rumbo a la gran final de Miss Universo 2025 | Video

DEPORTES

Javier Aguirre rompe el silencio

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”