Recursos Humanos sorprende a empleados con banda sinaloense durante su jornada laboral

Empleados fueron sorprendidos con la llegada de una banda sinaloense durante su jornada laboral. (TikTok / @kimberly.perusquia)

La difusión de un video en TikTok mostró un inusual gesto de motivación implementado por el departamento de Recursos Humanos de una empresa en México. La grabación exhibe el momento en que una banda sinaloense llega al lugar de trabajo para animar la jornada de los colaboradores.

El contenido, compartido por una empleada del centro de distribución de Mercado Libre ubicado en Villa de Tezontepec, Hidalgo, captó de inmediato la atención de miles de usuarios. La escena generó interés por conocer más sobre la dinámica y sobre posibles vacantes disponibles dentro de la empresa.

La publicación se viralizó rápidamente en la plataforma, donde los internautas destacaron el ambiente laboral que se reflejó en el video, especialmente ante la cercanía de la “temporada alta” y del periodo de ofertas conocido como “El Buen Fin”.

La banda sinaloense anima el inicio de la jornada laboral

(TikTok / @kimberly.perusquia)

El video fue publicado el 11 de noviembre por la usuaria @Kimberly.perusquia, quien informó que Recursos Humanos decidió llevar una banda sinaloense para motivar a los empleados antes del arranque de un periodo de alta actividad. “La bocina para la música en el trabajo no era suficiente, así que RH nos trajo banda”, escribió en el post.

En la grabación se observa cómo el ambiente se transforma con las primeras canciones. Algunos colaboradores entran bailando y sonriendo, y tras cambiarse para iniciar actividades regresan al lobby para continuar disfrutando de la música en vivo. “Entrar a trabajar aquí fue espectacular, más de este tipo de sorpresas por favor”, añadió Kimberly en su publicación.

La empleada explicó que la dinámica tuvo lugar en el centro de distribución de Mercado Libre y fue implementada como parte de las actividades para mantener el ánimo del personal previo al aumento de envíos generado por las ofertas de “El Buen Fin”.

El video se viraliza y usuarios preguntan por vacantes

(TikTok / @kimberly.perusquia)

La publicación de “Kimberly.perusquia” acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok. Entre los comentarios más frecuentes destacó el interés de los usuarios por conocer si había vacantes disponibles en el lugar.

Ante las reacciones, la autora del video señaló que, como reclutadora, puso a disposición su contacto para iniciar procesos de selección. También mencionó que no era indispensable radicar en Hidalgo, pues podía canalizar a los interesados al centro de distribución más cercano a sus domicilios.

Según la misma empleada, este tipo de actividades de motivación laboral se complementa con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, las cuales también forman parte del entorno laboral en la empresa.