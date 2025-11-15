México

Policías se viralizan al intentar atrapar a águila en plena calle en CDMX: “Estaba buscando una serpiente para comer”

La inusual escena quedó grabada por jóvenes que no podían creer lo que veían mientras circulaban por una avenida

El ave fue asistida por
El ave fue asistida por elementos de seguridad que la trasladaron a un sitio seguro.

Un nuevo clip que circula masivamente en redes sociales se convirtió en tema de conversación nacional debido a la inesperada presencia de un águila en plena avenida, al parecer de la Ciudad de México. Las imágenes, grabadas desde un vehículo en movimiento, muestran al majestuoso ejemplar posado directamente sobre el pavimento, sin prisa alguna por abandonar el lugar, pese a que los automóviles pasaban cerca de él.

En el video se observa al ave moviendo las alas con suavidad, manteniendo una postura firme, como si su aparición en medio del camino no representara ningún riesgo. La escena desconcertó a los internautas, quienes destacaron lo inusual del encuentro, pues pocas veces un animal tan emblemático se deja ver tan cerca del flujo vehicular.

No obstante, lo que terminó por dar un giro aún más insólito a la situación fue la presencia de elementos de seguridad que llegaron para intentar retirar al águila con el fin de prevenir un accidente. De acuerdo con la grabación, uno de los agentes utilizó guantes gruesos para acercarse al animal, y con movimientos lentos trató de sujetarlo sin lastimarlo.

El animal, aparentemente debilitado, fue
El animal, aparentemente debilitado, fue retirado con cuidado en medio del tráfico.

El comportamiento del ave llamó la atención, ya que aunque permanecía vigilante, su movilidad se veía limitada, lo que generó preocupación entre los espectadores sobre un posible desgaste o lesión. A pesar de ello, los policías actuaron con cautela para sacarlo de la zona de peligro y llevarlo a un sitio más adecuado.

La escena, por su naturaleza poco común, rápidamente acumuló miles de vistas y reacciones. Para muchos usuarios, el hecho parecía sacado de una anécdota imposible, pero al mismo tiempo representaba un recordatorio de la convivencia entre la vida silvestre y los entornos urbanos.

Las respuestas no tardaron en inundar las publicaciones, con una mezcla de humor y asombro. Entre los comentarios más compartidos destacaron frases como: “El águila diciendo: soy el símbolo de la patria, abran paso”, “Lo arrestaron sin saber que es el dueño del país”, y “Detuvieron al licenciado Aguilar”. Las bromas se multiplicaron, demostrando la creatividad de los internautas ante la insólita situación.

Además de la ola de memes y comentarios ingeniosos, muchos usuarios aprovecharon el momento para reconocer la labor de los agentes que intervinieron, resaltando que actuaron de manera rápida y responsable para evitar un accidente y proteger a un animal que forma parte de la identidad cultural de México.

El video no solo provocó risas, sino también admiración hacia los agentes que actuaron para resguardar la seguridad del símbolo vivo de México, recordando la importancia de proteger a la fauna que forma parte de la identidad nacional Crédito: Instagram / patriciofryp

El suceso dejó en claro la importancia de atender este tipo de incidentes con protocolos adecuados y recordó a miles de usuarios que la fauna nativa continúa presente en distintos entornos del país, incluso en aquellos donde menos se espera.

