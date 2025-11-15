México

Juguete sin baterías sonó durante la madrugada sin pilas y causa impacto en redes sociales

Las publicaciones generaron debate en redes sociales y reavivaron las dudas sobre supuesta actividad paranormal en su vivienda

Guardar
Tras la viralización, el creador
Tras la viralización, el creador comenzó a documentar otros sucesos inusuales que asegura ocurren dentro de su hogar. (TikTok / @lachica_alexis)

Un usuario de TikTok originario de Mexicali, Baja California, generó amplio interés en redes sociales tras difundir un video en el que asegura haber registrado un hecho inusual dentro de su hogar. Según la grabación, uno de los juguetes de su hija se habría encendido durante la madrugada sin que nadie lo manipulara.

La publicación, realizada por el usuario identificado como @lachica_alexis, muestra el momento en que un juguete electrónico en forma de cebra comienza a emitir sonidos de manera repentina. El material fue captado en la vivienda del joven padre, quien explicó que el objeto suele permanecer apagado por las noches.

El caso llamó la atención por la reacción del usuario y por un segundo video en el que documentó un hecho similar, esta vez mostrando que el juguete no tenía baterías al momento de encenderse. La secuencia de videos provocó múltiples reacciones entre internautas que intentaron encontrar explicación a lo ocurrido.

El video muestra el encendido del juguete y otros ruidos en la vivienda

(TikTok / @lachica_alexis)
(TikTok / @lachica_alexis)

En la primera grabación, captada a las 12:55 de la madrugada, se observa al joven dirigirse a la sala tras escuchar ruidos extraños. Al encender la luz, el juguete ubicado en un sillón comienza a emitir sonidos sin que nadie lo toque. El usuario enfocó la cámara hacia el botón de encendido para mostrar que el artefacto supuestamente estaba apagado.

Momentos después, el joven registró el sonido de una tecla de teclado que aparenta haberse accionado por sí sola. De acuerdo con su testimonio, el juguete permanece apagado durante las noches, lo que incrementó su desconcierto ante lo ocurrido.

En un segundo video, el usuario mostró que el fenómeno volvió a repetirse con el mismo juguete. En esta ocasión, grabó cómo el objeto no tenía baterías al momento de encenderse, lo que aumentó las dudas entre quienes siguieron la publicación.

Los videos se viralizan y usuarios reaccionan ante el misterioso caso

(TikTok / @lachica_alexis)
(TikTok / @lachica_alexis)

Las dos grabaciones generaron revuelo entre usuarios de redes sociales. Aunque algunos afirmaron que ciertos juguetes electrónicos pueden encenderse sin necesidad de activación manual, no hubo explicaciones para el hecho de que funcionara sin baterías, por lo que el origen del suceso se mantuvo sin aclararse.

A partir de estos videos, @lachica_alexis comenzó a publicar más contenido relacionado con presuntas manifestaciones paranormales en su casa. Entre los fenómenos que afirma haber registrado se encuentran ruidos de pasos en el techo, golpes en ventanas, la regadera encendiéndose sola y la apertura de una puerta sin intervención aparente.

Ante estas publicaciones, algunos internautas sugirieron que el joven bendijera su vivienda para disminuir las situaciones que asegura experimentar. Sin embargo, los más racionales cuestionaron la posible manipulación del juguete con pilas en su interior no visibles o con algún tipo de control remoto, o incluso manipulación de los videos con IA.

Temas Relacionados

JuguetesPranormalViralesTikTokmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

Periodistas revelan que la batalla judicial será larga y marcada por tensiones económicas y más de un rumor

Aseguran que divorcio entre Angélica

En la manifestación de la Gen Z en la CDMX, el bloque negro derriba vallas y se enfrenta con policías l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha

En la manifestación de la

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 15 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

El nuevo fiscal de Morelos, Fernando Bulmenkron Escobar, destacó el trabajo de órganos antisecuestro y corporaciones estatales para lograr estas detenciones

Caen cinco presuntos secuestradores de

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Una marca de ropa mexicana presentó una prenda polémica con sangre falsa y un video generado por inteligencia artificial, desatando críticas por “glamorizar la violencia”

Chamarra “ensangrentada” como la que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos secuestradores de

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que divorcio entre Angélica

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 15 de noviembre?

Ángela Aguilar logra el Dr. Simi que muchos artistas reciben… pero el público no tuvo nada que ver

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

DEPORTES

Los Hermanos Chávez conquistan títulos

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena