Juguete sin baterías sonó durante la madrugada sin pilas y causa impacto en redes sociales

Tras la viralización, el creador comenzó a documentar otros sucesos inusuales que asegura ocurren dentro de su hogar. (TikTok / @lachica_alexis)

Un usuario de TikTok originario de Mexicali, Baja California, generó amplio interés en redes sociales tras difundir un video en el que asegura haber registrado un hecho inusual dentro de su hogar. Según la grabación, uno de los juguetes de su hija se habría encendido durante la madrugada sin que nadie lo manipulara.

La publicación, realizada por el usuario identificado como @lachica_alexis, muestra el momento en que un juguete electrónico en forma de cebra comienza a emitir sonidos de manera repentina. El material fue captado en la vivienda del joven padre, quien explicó que el objeto suele permanecer apagado por las noches.

El caso llamó la atención por la reacción del usuario y por un segundo video en el que documentó un hecho similar, esta vez mostrando que el juguete no tenía baterías al momento de encenderse. La secuencia de videos provocó múltiples reacciones entre internautas que intentaron encontrar explicación a lo ocurrido.

El video muestra el encendido del juguete y otros ruidos en la vivienda

(TikTok / @lachica_alexis)

En la primera grabación, captada a las 12:55 de la madrugada, se observa al joven dirigirse a la sala tras escuchar ruidos extraños. Al encender la luz, el juguete ubicado en un sillón comienza a emitir sonidos sin que nadie lo toque. El usuario enfocó la cámara hacia el botón de encendido para mostrar que el artefacto supuestamente estaba apagado.

Momentos después, el joven registró el sonido de una tecla de teclado que aparenta haberse accionado por sí sola. De acuerdo con su testimonio, el juguete permanece apagado durante las noches, lo que incrementó su desconcierto ante lo ocurrido.

En un segundo video, el usuario mostró que el fenómeno volvió a repetirse con el mismo juguete. En esta ocasión, grabó cómo el objeto no tenía baterías al momento de encenderse, lo que aumentó las dudas entre quienes siguieron la publicación.

Los videos se viralizan y usuarios reaccionan ante el misterioso caso

(TikTok / @lachica_alexis)

Las dos grabaciones generaron revuelo entre usuarios de redes sociales. Aunque algunos afirmaron que ciertos juguetes electrónicos pueden encenderse sin necesidad de activación manual, no hubo explicaciones para el hecho de que funcionara sin baterías, por lo que el origen del suceso se mantuvo sin aclararse.

A partir de estos videos, @lachica_alexis comenzó a publicar más contenido relacionado con presuntas manifestaciones paranormales en su casa. Entre los fenómenos que afirma haber registrado se encuentran ruidos de pasos en el techo, golpes en ventanas, la regadera encendiéndose sola y la apertura de una puerta sin intervención aparente.

Ante estas publicaciones, algunos internautas sugirieron que el joven bendijera su vivienda para disminuir las situaciones que asegura experimentar. Sin embargo, los más racionales cuestionaron la posible manipulación del juguete con pilas en su interior no visibles o con algún tipo de control remoto, o incluso manipulación de los videos con IA.