Este es el snack saludable y sin azúcar que puedes hacer en minutos y con 3 ingredientes

Con alto contenido proteico y grasas buenas, se han convertido en la opción favorita para quienes buscan comer mejor sin sacrificar sabor

En redes sociales, las recetas rápidas y nutritivas continúan acumulando millones de reproducciones, y una de las más populares del momento son las galletas de 3 ingredientes, un snack saludable que destaca por su sencillez, su aporte energético y su sabor natural.

La combinación de huevo, crema de cacahuate y harina de avena ha conquistado a quienes buscan alternativas sin azúcar, ricas en proteína y fáciles de preparar en casa.

Ingredientes sencillos y preparación en menos de 20 minutos

Una de las razones del éxito de estas galletas es que se elaboran con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. Para prepararlas solo necesitas:

1 huevo entero fresco (50 g)

10 cucharadas de crema de cacahuate (50 ml)

2 cucharadas de harina de avena (20 g)

El procedimiento es igual de simple: mezcla todo hasta obtener una masa homogénea, forma pequeñas porciones y hornea entre 15 y 20 minutos a 180 °C. No requieren azúcar, harinas refinadas ni aceites añadidos.

Las galletas de solo tres ingredientes se han vuelto tendencia por su preparación sencilla, su aporte energético y su sabor natural, convirtiéndose en el snack saludable favorito en redes sociales

Los beneficios: un snack nutritivo, energético y sin culpa

Además de su practicidad, estas galletas se han viralizado por su valor nutricional. Cada porción aporta:

20 g de carbohidratos

21 g de proteína

33 g de grasas saludables

Estos valores las convierten en un snack ideal para:

1. Aumentar la saciedad

La avena es rica en fibra, mientras que la crema de cacahuate aporta grasas buenas que mantienen el apetito controlado por varias horas.

2. Dar energía sostenida

Los carbohidratos complejos de la avena liberan energía de manera gradual, evitando picos de azúcar en sangre.

3. Aportar proteína de calidad

El huevo y la crema de cacahuate forman una dupla perfecta para apoyar la recuperación muscular, lo que convierte a estas galletas en una opción excelente post-entrenamiento.

4. Mejorar la salud cardiovascular

La crema de cacahuate contiene grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir el colesterol LDL, mientras que la avena aporta betaglucanos beneficiosos para el corazón.

5. Ser una alternativa sin azúcar y sin procesados

Por no incluir azúcares añadidos ni harinas refinadas, estas galletas son aptas para quienes buscan reducir su consumo de productos ultraprocesados.

Un snack perfecto para cualquier momento del día

Ya sea para el desayuno, como merienda o para después del ejercicio, estas galletas cumplen con lo que muchos buscan: una receta rápida, saludable, sin azúcar y deliciosa.

Su facilidad de preparación ha impulsado su popularidad en redes sociales, donde miles de usuarios las recomiendan por su equilibrio nutricional y su sabor natural.

En un mundo donde el tiempo y la salud importan más que nunca, esta receta demuestra que comer bien también puede ser simple y accesible.