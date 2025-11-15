México

El saldo de la SSC tras Marcha Gen Z: 100 policías heridos, 40 detenidos y condena a violentos “grupos organizados”

El Bloque Negro derribó las vallas de Palacio Nacional, lo que inició una agresión entre policías y civiles

Guardar
El bloque negro agredió a
El bloque negro agredió a golpes a policías capitalinos durante la manifestación de la Generación Z. Crédito: Redes Sociales - Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que como resultado de la marcha de la Generación Z se registró un saldo de 100 policías lesionados y 40 personas detenidas tras las agresiones cometidas en el Zócalo capitalino.

Además, el funcionario condenó los hechos violentos y afirmó que no se había visto un grupo organizado como este en otras manifestaciones previas.

Respecto a los uniformados lesionados, Vázquez Camacho detalló que 60 de ellos fueron atendidos en el sitio por lesiones menores; 40 requirieron traslado a un hospital; 36 de ellos presentaron contusiones o cortaduras menores, y 4 presentaron traumatismo y heridas que no ponen en riesgo su vida.

En tanto, se efectuó la detención de 20 personas que fueron posteriormente presentadas ante el Ministerio Público, así como la remisión de 20 más por faltas administrativas.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, reprobó la agresión registrada durante la manifestación y acusó que la convocatoria inició desde la derecha.

“Respetamos la libre manifestación, y en la Ciudad de México se respetan las garantías individuales. Y reprobamos la manera en que se condujeron algunos manifestantes”

A pesar de que la marcha inició de manera pacifica hasta su culminación en el Zócalo capitalino, integrantes encapuchados del Bloque Negro comenzaron a derribar las vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional.

Debido a que contaban con herramientas y cuerdas, los encapuchados lograron reventar las vallas instaladas y comenzaron a agredir a golpes a los elementos policiacos que se encontraban reforzando el cerco de seguridad.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

En redes sociales circularon videos en los que se observa la agresión cometida en contra de los uniformados; sin embargo, también se registraron eventos en los que policías violentaban a civiles.

Los disturbios también se utilizaron extintores y presunto gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, lo que provocó que decenas de personas comenzaran a dispersarse.

Crédito: Redes Sociales

Luego de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció desde el estado de Tabasco, donde encabezaba la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior.

Al respecto, la mandataria acusó que la violencia no es la vía para exigir inconformidades, sino que se debe expresar de manera pacífica.

“Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacifica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, comentó.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Además, señaló que había poca participación de jóvenes pese a que se hizo el llamado desde este grupo para mostrar inconformidades: “Dice que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”.

Luego de los hechos registrados en el Zócalo capitalino, los manifestantes comenzaron a dispersarse, dando fin así a la movilización en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Gen ZMarchaZócaloCDMXManifestaciónPablo Vázquez Camachomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Sheinbaum condena agresiones en la marcha de la Gen Z: “Había pocos jóvenes, nunca hay que usar la violencia para cambiar”

La Presidenta de México reaccionó a la movilización del 15 de noviembre

Sheinbaum condena agresiones en la

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

El ex técnico de Cruz Azul se mantiene sin equipo, pero no ocultó su deseo de regresar al país a dirigir

Vicente Sánchez es optimista y

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

Solo una de las participantes recibirá la corona de las manos Victoria Kjær, actual reina

Miss Universo 2025: cuándo y

Señora en la marcha de la Gen Z “bendice” a un encapuchado del Bloque Negro, grupo que agredió policías en Palacio Nacional

La manifestación convocada como pacífica, se tornó violenta ante la llegada de personas agresivas

Señora en la marcha de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan auto de formal prisión

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

DEPORTES

Vicente Sánchez es optimista y

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″