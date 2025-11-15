El saldo de la SSC tras Marcha Gen Z: 100 policías heridos, 40 detenidos y condena a violentos “grupos organizados”

El bloque negro agredió a golpes a policías capitalinos durante la manifestación de la Generación Z. Crédito: Redes Sociales - Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que como resultado de la marcha de la Generación Z se registró un saldo de 100 policías lesionados y 40 personas detenidas tras las agresiones cometidas en el Zócalo capitalino.

Además, el funcionario condenó los hechos violentos y afirmó que no se había visto un grupo organizado como este en otras manifestaciones previas.

Respecto a los uniformados lesionados, Vázquez Camacho detalló que 60 de ellos fueron atendidos en el sitio por lesiones menores; 40 requirieron traslado a un hospital; 36 de ellos presentaron contusiones o cortaduras menores, y 4 presentaron traumatismo y heridas que no ponen en riesgo su vida.

En tanto, se efectuó la detención de 20 personas que fueron posteriormente presentadas ante el Ministerio Público, así como la remisión de 20 más por faltas administrativas.

Crédito: Cuartoscuro

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, reprobó la agresión registrada durante la manifestación y acusó que la convocatoria inició desde la derecha.

“Respetamos la libre manifestación, y en la Ciudad de México se respetan las garantías individuales. Y reprobamos la manera en que se condujeron algunos manifestantes”

A pesar de que la marcha inició de manera pacifica hasta su culminación en el Zócalo capitalino, integrantes encapuchados del Bloque Negro comenzaron a derribar las vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional.

Debido a que contaban con herramientas y cuerdas, los encapuchados lograron reventar las vallas instaladas y comenzaron a agredir a golpes a los elementos policiacos que se encontraban reforzando el cerco de seguridad.

Crédito: Cuartoscuro

En redes sociales circularon videos en los que se observa la agresión cometida en contra de los uniformados; sin embargo, también se registraron eventos en los que policías violentaban a civiles.

Los disturbios también se utilizaron extintores y presunto gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, lo que provocó que decenas de personas comenzaran a dispersarse.

Crédito: Redes Sociales

Luego de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció desde el estado de Tabasco, donde encabezaba la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior.

Al respecto, la mandataria acusó que la violencia no es la vía para exigir inconformidades, sino que se debe expresar de manera pacífica.

“Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacifica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, comentó.

Crédito: Cuartoscuro

Además, señaló que había poca participación de jóvenes pese a que se hizo el llamado desde este grupo para mostrar inconformidades: “Dice que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”.

Luego de los hechos registrados en el Zócalo capitalino, los manifestantes comenzaron a dispersarse, dando fin así a la movilización en la Ciudad de México.