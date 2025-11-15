México

Cuajimalpa, la alcaldía más segura de CDMX, según cifras del C5

La demarcación registra menos de un delito al día y encabeza los niveles de seguridad en la capital

Guardar
La alcaldía Cuajimalpa es la
La alcaldía Cuajimalpa es la más segura de la CDMX (especial)

Cuajimalpa se posiciona como la alcaldía más segura de la Ciudad de México, de acuerdo con las cifras oficiales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del organismo, durante un recorrido por el pueblo de San Pedro Chimalpa como parte del programa Casa por Casa implementado por el gobierno capitalino, reconoció la labor en seguridad por parte de las autoridades de la alcaldía.

“Recientemente lo demuestran los datos. Cuajimalpa ahorita es el primer lugar de seguridad de todas las demarcaciones. Eso es la realidad. Lo dicen los datos, lo dicen la percepción”, señaló Guerrero Chiprés ante vecinos y autoridades locales, destacando que las estadísticas respaldan el liderazgo de la demarcación en materia de seguridad.

El funcionario detalló que la alcaldía, gobernada por Carlos Orvañanos, reporta actualmente menos de un evento delictivo por día, una cifra sin precedente en la capital.

“Ni siquiera alcanzan un evento diario; es punto nueve, no un evento diario. Es decir, cada dos días, cada tres días, se registra menos de un evento diario. En términos generales, a la semana son cinco eventos. Es el nivel más bajo de inseguridad que hay en toda la ciudad. Eso hay que decirlo”, explicó.

Fortalecerán los programas de seguridad

En la alcaldía Cuajimalpa se
En la alcaldía Cuajimalpa se cometen menos de un delito al día (Carlos Orvañanos/FB)

A pesar de estos resultados positivos, Guerrero Chiprés subrayó que la administración capitalina no bajará la guardia y seguirá reforzando las estrategias de vigilancia, proximidad y prevención en coordinación con la alcaldía.

“Ahora, con todo eso, no estamos conformes”, afirmó, al asegurar que el objetivo es continuar fortaleciendo los programas de seguridad ciudadana para mantener y mejorar los indicadores actuales.

Durante el recorrido Casa por Casa en la comunidad de San Pedro Chimalpa, servidores públicos visitaron hogares, escucharon preocupaciones y peticiones de los vecinos, y supervisaron acciones relacionadas con seguridad, servicios públicos y atención inmediata. El programa forma parte de una estrategia de proximidad social que busca reforzar el vínculo entre autoridades y ciudadanía.

En su primer año de gobierno, la administración de Carlos Orvañanos impulsó su estrategia de seguridad basada en inversión, profesionalización y presencia territorial. Como parte de estas acciones, la alcaldía adquirió 89 nuevas patrullas, rehabilitó siete módulos de policía y recuperó cinco torres tácticas de vigilancia.

Además, crearon tres divisiones especializadas: la Policía Violeta, dedicada a la protección y atención de mujeres; la Policía Guardabosques, enfocada en el resguardo de las áreas naturales; y la Fuerza Especial de Auxilio Vial, encargada de brindar apoyo en incidentes de tránsito y emergencias.

Actualmente, la alcaldía Cuajimalpa se mantiene no solo como una de las zonas con menor incidencia delictiva, sino de la percepción de inseguridad, al tener el segundo lugar en la CDMX, según datos de la encuesta ENSU-INEGI, siendo un referente en políticas de seguridad dentro de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

SeguridadAlcaldía CuajimalpaCuajimalpaC5CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Manifestación de la Gen Z en la CDMX l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

Manifestación de la Gen Z

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Teo apuesta su cabellera

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Recursos Humanos sorprende a empleados con banda sinaloense durante su jornada laboral

Miles de usuarios reaccionaron al clip y pidieron información sobre vacantes disponibles

Recursos Humanos sorprende a empleados

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Cristy Nodal habría cancelado su fiesta de cumpleaños por un lamentable motivo

Christian Nodal rompe el silencio

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

El rapero dará un segundo concierto el 31 de enero de 2026, tras una venta de boletos que desató debate nacional

Kanye West anuncia segundo concierto
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR extradita a EEUU a

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: ¿Sergio Mayer Mori recibió información del exterior?

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

“Perdón”: el instante en que Ángela Aguilar toma a Nodal de la mano y deja a Vadhir Derbez con la palabra en la boca

Fátima Bosch sorprende con traje de baño rumbo a la gran final de Miss Universo 2025 | Video

DEPORTES

Javier Aguirre rompe el silencio

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”