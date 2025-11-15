Coordinadora de MC en Cámara de Diputados pide a Omar Harfuch reforzar seguridad a Gildardo Maldonado

Ataque a Gildardo Maldonado. Foto: x.com/@IvonneOP

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, solicitó al gobierno federal y a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que implementen medidas adicionales para salvaguardar la integridad del alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado, después de que sujetos armados dispararon en más de veinte ocasiones contra la fachada de su rancho durante la madrugada del jueves.

Ortega publicó en sus redes sociales una petición urgente dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el gobierno federal: “Condenamos el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Gildardo Maldonado, alcalde electo en Jáltipan, Veracruz, hacemos un urgente llamado a la @FGR_Ver, @SSPCMexico y al Gobierno Federal a investigar esta amenaza y brindar, a la brevedad, el acompañamiento necesario. Además, solicitamos que se refuerce la seguridad en la región con presencia de fuerzas federales para garantizar su protección y la de todas las personas habitantes de su municipio”.

Ivone Ortega condena ataque a Gildardo Maldonado. Foto: x.com/@IvonneOP

El ataque se produjo frente al rancho “Parceros”, ubicado a un costado de la carretera Transístmica Federal. Los agresores abrieron fuego con armas largas, aunque no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Autoridades municipales, estatales y federales, incluidas la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, acudieron al lugar con el objetivo de localizar a los responsables; hasta el momento, no se han realizado detenciones.

El propio Gildardo Maldonado comunicó que, al momento del incidente, se encontraba en Xalapa por motivos de trabajo y que fue informado de lo ocurrido por empleados del rancho. Tras presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el alcalde electo aseguró que no había recibido amenazas previas y vinculó el ataque a la violencia que prevalece en distintas partes del país: “No ha habido nunca amenazas hacia mi persona. Es muy lamentable, pero yo creo que es lo que hemos estado viviendo en todo el país”.

Durante el periodo electoral, Maldonado contó con escoltas debido a la situación de inseguridad que vivieron candidatos en Veracruz. Al finalizar los comicios, las medidas de protección le fueron retiradas, por lo que solicitó nuevamente apoyo ante el reciente atentado.

La situación de violencia contra autoridades municipales en México ha registrado cifras preocupantes. En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han registrado diez asesinatos de presidentes municipales, siendo Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la víctima más reciente.

La demanda de Ivonne Ortega subraya la preocupación por la seguridad de personajes públicos tras los recurrentes ataques hacia alcaldes y autoridades locales en distintas regiones del país.