México

Sheinbaum condena agresiones en la marcha de la Gen Z: “Había pocos jóvenes, nunca hay que usar la violencia para cambiar”

La Presidenta de México reaccionó a la movilización del 15 de noviembre

Guardar
Claudia Sheinbaum en Campeche (Presidencia)
Claudia Sheinbaum en Campeche (Presidencia)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en Campeche, reaccionó a la marcha que se llevó a cabo este 15 de noviembre en la Ciudad de México. La movilización, convocada para los jóvenes de la Generación Z, tenía la intención de ser pacífica; sin embargo, se tornó violenta ante la aparición del llamado Bloque Negro.

La mandataria condenó los actos de violencia y habló de la poca presencia de jóvenes en la movilización: “Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”. En sus declaraciones, acusó que un grupo de personas participantes en la protesta “quitó vallas y rompió vidrios”.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

La Presidenta afirmó que su administración mantiene una postura de rechazo ante cualquier forma de agresión: “Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca utilizar la violencia para cambiar”.

Durante la conferencia de prensa matutina de hace unos días, Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la manifestación se llevara a cabo sin violencia:

“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar, todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, señaló.

Sheinbaum aseguró que la marcha de la Gen Z fue organizada por la derecha

Claudia Sheinbaum en Palizada, Campeche.
Claudia Sheinbaum en Palizada, Campeche. Foto: Presidencia

Durante la conferencia de prensa matutina del 13 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los hallazgos de una investigación dirigida por Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, que examinó el origen y la dinámica de la convocatoria a la protesta.

Uno de los aspectos más llamativos del informe fue la identificación de 90 millones de pesos destinados al financiamiento de la movilización en redes sociales, una cifra que, según Sheinbaum, ilustra la envergadura de los recursos invertidos en la promoción digital de la marcha. La mandataria enfatizó la necesidad de esclarecer el proceso de organización: “Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria de esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilice a nadie”, según declaró durante su intervención.

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Elorza detalló que las cuentas en redes sociales encargadas de difundir la convocatoria no presentaban un comportamiento genuino. El análisis reveló que muchas de estas cuentas habían sido creadas o reactivadas recientemente y, en numerosos casos, eran administradas desde el extranjero. Aunque se autodefinían como “apartidistas”, varias de ellas mantenían interacción con perfiles asociados a partidos políticos de derecha, lo que cuestiona la supuesta neutralidad de la convocatoria.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGen ZMarcha Generación Zmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

El ex técnico de Cruz Azul se mantiene sin equipo, pero no ocultó su deseo de regresar al país a dirigir

Vicente Sánchez es optimista y

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

Solo una de las participantes recibirá la corona de las manos Victoria Kjær, actual reina

Miss Universo 2025: cuándo y

Señora en la marcha de la Gen Z “bendice” a un encapuchado del Bloque Negro, grupo que agredió policías en Palacio Nacional

La manifestación convocada como pacífica, se tornó violenta ante la llegada de personas agresivas

Señora en la marcha de

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Por el mismo caso ya habían sido detenidos otros dos sujetos en 2014 y 2023

Dan auto de formal prisión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan auto de formal prisión

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

DEPORTES

Vicente Sánchez es optimista y

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″