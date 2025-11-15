México

Angélica Vale rompe el silencio tras rumores de infidelidad por su divorcio y advierte: “No me quedaré callada”

En medio de una lista de rumores sobre las razones de su separación con Otto Padrón, la actriz asegura que nunca ha estado en escándalos

Angélica Vale rompe el silencio
Angélica Vale rompe el silencio tras rumores de infidelidad en su divorcio.

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue llenando titulares, ahora envuelto en versiones cruzadas, acusaciones de infidelidad y hasta rumores económicos. A días de hacer oficial su separación tras 14 años de matrimonio, la protagonista de La fea más bella finalmente rompió el silencio y aseguró que, aunque no hablará de momento, en algún punto contará toda su verdad.

El reciente repunte de la polémica vino cuando trascendió la supuesta relación de Angélica Vale con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció trabajando juntos en la obra Vaselina y posteriormente en el show Las Angélicas.

Quién es Julio Ramírez el
Quién es Julio Ramírez el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio.

A lo anterior se sumaron rumores sobre problemas financieros con Padrón, alimentando la ola de especulaciones en redes sociales.

Primero, durante la emisión de su programa de radio, Vale se dirigió directamente a la audiencia, dejando claro el motivo de su silencio: “No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque nunca he estado en escándalos”.

La actriz subrayó que recurrirá a la vía legal y que, pese a los escándalos, su carrera siempre ha estado enfocada en el trabajo y en evitar los temas de amarillismo.

Quién es Otto Padrón, productor
Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos

Más adelante, el periodista Javier Ceriani recuperó las palabras de la también actriz de teatro en su programa de YouTube. Allí Angélica Vale añadió más sobre el tema, prometiendo un futuro esclarecimiento:

“Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión”, recalcó la conductora de Juego de Voces.

La presentadora fue además categórica al señalar que, cuando llegue el momento, “no me voy a quedar callada”.

En múltiples ocasiones la actriz
En múltiples ocasiones la actriz ha compartido en redes sociales algunas áreas de su casa, entre ellas su piscina, la cocina y su habitación. Crédito: Cuartoscuro

En el mismo programa, Ceriani reveló que, de acuerdo con sus propias indagatorias, fue Angélica Vale quien habría pedido el divorcio y no Otto Padrón, como se decía originalmente en algunos medios. El periodista insistió en que la separación no fue resultado de una decisión unilateral del empresario, sino de una determinación tomada por la propia actriz ante diferencias insostenibles.

Por el momento, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han dado detalles específicos sobre la causa final del divorcio. Desde su óptica pública y profesional, la actriz mantiene su postura de no entrar en el juego mediático y esperar el momento correcto para compartir, con voz propia, el motivo de su ruptura.

