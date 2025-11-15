México

Activan alertas amarilla y naranja por la llegada del frente frío número 14 a la CDMX

Ante las bajas temperaturas las autoridades piden extremar precauciones, además de haber implementado campañas de vacunación para proteger a la población

La Ciudad de México se prepara para un descenso marcado de la temperatura a partir de la madrugada del sábado, tras la activación de una doble alerta por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Esta medida responde al avance del frente frío número 14, el cual provocará que varias zonas de la capital experimenten temperaturas que podrían alcanzar mínimas de hasta 1°C y heladas en al menos cinco demarcaciones.

Según lo anunciado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la alerta naranja se activará en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde el pronóstico marca entre 1 y 3°C entre las 00:00 y las 08:00 horas del sábado 15 de noviembre. La alerta amarilla se aplica para Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, demarcaciones donde se esperan amaneceres de 4 a 6°C. De acuerdo con la dependencia capitalina, las bajas temperaturas se extenderán hasta las primeras horas del sábado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resaltó que el frente frío 14 ingresará por el noroeste del país. La interacción con una circulación ciclónica en niveles superiores de la atmósfera reforzará las rachas de viento de hasta 60 km/h y favorecerá un mayor descenso térmico en estados del norte, centro y occidente. El SMN advirtió también la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas sobre Baja California y chubascos en Sonora.

Por efecto de estas condiciones de frío extremo, autoridades recomiendan a la población capitalina utilizar varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, hidratar la piel, evitar exposición a cambios bruscos de temperatura y mantener una ventilación adecuada en caso de usar calefactores. La SGIRPC pidió estar atentos a cualquier síntoma relacionado con el frío y acudir a los centros de salud ante cualquier malestar. “Recuerda mantenerte informado a través de los canales oficiales de la SGIRPC”, indicó la dependencia en la tarjeta informativa.

Los teléfonos 911, 55 5658 1111 de Locatel y 55 5683 2222 de la SGIRPC estarán disponibles para reportar emergencias relacionadas con el descenso de temperatura en la Ciudad de México. Las medidas buscan mitigar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas que se prevén para el fin de semana en la capital.

Ante las bajas temperaturas las autoridades piden extremar precauciones, además de haber implementado campañas de vacunación para proteger a la población ante posibles enfermedades.

