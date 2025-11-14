Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

La preventa de boletos ya comenzó este jueves 13 de noviembre. Foto: Captura de tráiler oficial.

La preventa de boletos para Zootopia 2 inicia este jueves 13 de noviembre en las principales cadenas de cines de México, permitiendo al público asegurar su lugar para uno de los estrenos más esperados del año.

La información ha sido confirmada por las empresas exhibidoras, que pondrán a disposición la oportunidad de apartar su lugar para el día del estreno oficial, por lo que ya está disponible para quienes quieran adquirir sus entradas de manera anticipada.

El anuncio ha generado una respuesta importante entre los seguidores de la saga de Walt Disney Animation Studios, quienes han celebrado la apertura temprana de las taquillas digitales y físicas.

De acuerdo con fuentes del sector, la demanda para la continuación de Zootopia —cuyo estreno está programado para el jueves 27 de noviembre de 2025— se considera una de las más altas en lanzamientos de cine familiar en el país durante los últimos años.

Tráiler oficial de la segunda parte de Zootopia, película de Walt Disney Animation Studios, sitúa a los detectives Nick Wilde y a su compañera Judy Hopps en una misión especial del Departamento de Policía de Zootopia, de la cual dependerá su permanencia dentro de la corporación.

Las principales cadenas de cine informaron que la preventa abarcará complejos seleccionados en distintas ciudades, permitiendo la compra de boletos tanto en línea como en taquillas físicas.

Los usuarios podrán elegir funciones en formatos tradicionales y premium, incluyendo versiones en idioma original y dobladas al español.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de las cadenas cinematográficas en el país, esto por los horarios especiales y promociones, por lo que se recomienda consultar los portales oficiales para disponibilidad y políticas de compra.

El estreno de la cinta está programado para el jueves 27 de noviembre. Foto: Captura de tráiler oficial.

La preventa de boletos y entradas ya se encuentra habilitada desde la medianoche de este 13 de noviembre, según lo detallado por los complejos participantes.

Voceros de Cinépolis confirmaron que se reforzarán los sistemas en línea para atender la demanda y evitar saturaciones.

Como se mencionó anteriormente, el estreno de Zootopia 2 será para el jueves 27 de noviembre de este 2025.

¿De qué trata Zootopia 2?

Aunque no se han revelado detalles específicos del argumento, se espera que la película retome la historia de los personajes principales, Judy Hopps y Nick Wilde, explorando nuevos desafíos y casos dentro de la metrópolis animal de Zootopia.

La producción busca continuar con el tono de aventura y comedia de la primera entrega, centrándose en temas de diversidad, convivencia y justicia.

La segunda parte de Zootopia será la continuación de las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde. Foto: Captura de pantalla Disney.

Fans y analistas especulan que el filme podría ampliar el universo presentado en la película original, mostrando sectores no explorados de la ciudad y presentando nuevos personajes.

Hasta ahora, la sinopsis oficial permanece reservada y no se han revelado adelantos detallados sobre la dirección de la historia.