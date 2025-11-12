Super Mario Galaxy La Película: a esta hora será estrenado el tráiler oficial en México este miércoles 12 de noviembre

La cinta de 'Super Mario Galaxy: La Película' será estrenada en 2026. Foto: Nintendo.

Aficionados a Mario Bros, al Nintendo y al mundo de los videojuegos, hay una buena noticia, pues la cinta animada ‘Super Mario Galaxy: La Película’ ya está próxima a lanzar el primer tráiler.

La cinta está programada para estrenarse el 3 de abril de 2026, por lo que el siguiente año, aquellos amantes de Mario Bros y en particular de este videojuego podrán vivir la historia en pantalla grande.

Este miércoles 12 de noviembre se liberará el primer tráiler oficial de Super Mario Galaxy y ya se ha anunciado la hora exacta en que se estrenará el primer avance en México.

A través de sus redes sociales oficiales, la compañía Nintendo dio a conocer el horario en que se estrenará el primer tráiler de la cinta animada en México.

Fans se encuentran entusiasmados por la cinta que se estrenará el próximo año. Foto: YouTube Nintendo of America.

De acuerdo con la información proporcionada, será a las 08:00 horas de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, cuando sea liberado el primer tráiler de Super Mario Galaxy: La Película.

Los avances podrán verse a través de las cuentas oficiales de Nintendo, por lo que aquellos fans se tienen que mantener atentos a estos medios para ser los primeros en ver el tráiler.

El primer tráiler de la cinta será estrenado este miércoles 12 de noviembre. Foto: Facebook/Nintendo.

La franquicia Mario Bros ha tenido una presencia destacada en México desde su llegada en la década de 1980. El personaje de Mario y sus juegos se han mantenido entre los más populares del país, influyendo en varias generaciones de jugadores.

Las consolas de Nintendo, desde el NES hasta las más recientes como Nintendo Switch, han registrado altas ventas y gran aceptación principalmente gracias a los títulos protagonizados por Mario.

Eventos, torneos y lanzamientos relacionados con la saga suelen convocar a grandes cantidades de seguidores mexicanos.

Jack Black sorprendió a los fanáticos de Jonas Brothers al aparecer caracterizado de Bowser y cantar "Peaches". Créditos: X/@DiscussingFilm

La iconografía de Mario Bros forma parte de la cultura pop y es común en ferias, convenciones, productos promocionales y redes sociales.

Además, el éxito de estos juegos ha impulsado el desarrollo de comunidades dedicadas, tiendas especializadas y espacios de reunión para fanáticos en distintas ciudades del país.

Mario Bros representa una referencia clave para el sector de videojuegos en México tanto en nostalgia como en innovación, y continúa vigente en el interés de las nuevas generaciones.

¿De qué tratará la película de Super Mario Galaxy: La Película?

Hasta el momento no se tiene información oficial de lo que tratará la nueva cinta de Mario Bros, luego del éxito que tuvo la primera en el año 2023, pero ya hay una versión general de lo que podría tratarse.

Mario y Luigi, reconocidos por sus hazañas, deben afrontar un nuevo peligro tras su reciente victoria: Bowser Jr. asume el mando del centro del universo, persiguiendo la expansión del reino Koopa.

La cinta continuará la historia de su antecesora del 2023. Foto: Nintendo.

Para enfrentarlo, los hermanos parten al espacio con Peach, Yoshi y la princesa Rosalina, con el objetivo de detener sus planes.

En su camino, enfrentan el misterio de las estrellas prohibidas en el mercado negro y a los cazadores Koopa de élite.

Esta producción, continuación de Super Mario Bros.: La película, toma elementos del juego Super Mario Galaxy e incorpora a los personajes Lumas.