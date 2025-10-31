Fans en México reaccionan en redes tras revelación de póster oficial y avances de ‘Scream 7’

"Scream 7" llegará en febrero de 2026 a las principales salas de cine del país. Foto: X/@Cinepolis.

Este miércoles 30 de octubre fue revelado el primer póster oficial y avance de Scream 7 y las reacciones no se hicieron esperar.

En México, el tráiler fue revelado durante la mañana, donde se mostró nuevamente el regreso de ‘Ghostface’ y con dos de las principales actrices que han salido en toda la saga de las películas de terror.

Neve Campbell y Courteney Cox regresan a sus papeles principales de Sidney Prescott y Gale Weathers, lo que causó mayor impresión y emoción entre los fans de esta popular saga de cintas de horror.

En redes sociales comenzaron a circular comentarios y reacciones del público mexicano, luego de que se revelara el póster oficial y las primeras imágenes de Scream 7.

Neve Campbell regresa a su papel de Sidney Prescott. Captura de tráiler oficial.

Gale Weathers nuevamente será interpretado por Courteney Cox. Créditos: Paramount Pictures.

En los distintos sitios de internet mencionaron que se muestran emocionados e impacientes ante la llegada de Scream 7, la cual está programada para inicios del siguiente año.

De igual manera mostraron en diversos comentarios esta emoción y el regreso de Neve para el papel principal de Sidney. En los foros de internet expresaron:

"Excelente terror slasher. De lo mejor; En esta si o si muere Sidney; La 1,2,5 y 6 para mí son las mejores veremos que tal esta la 7; No me la me quiero perder; Esta padre el trailer me encantó mucho terror; Se ve que estará demasiado buena la película ojalá no nos decepcione", expresaron los internautas en redes sociales oficiales.

La película de terror se estrenará en febrero de 2026. Crédito: X/@CInepolis.

También, las distintas cadenas de cine de México ya han compartido los diferentes promocionales sobre la película, la cual ha generado muchas expectativas.

Hasta el momento solamente el póster y el avance oficial de Scream 7 es lo único que se ha revelado sobre esta nueva cinta para los amantes de ‘Ghostface’ y las diferentes cintas de terror.

Kevin Williamson es el director de esta nueva cinta que como ya se mencionó anteriormente tiene como protagonistas a Neve Campbell y Courteney Cox.

¿De qué tratará ‘Scream 7′?

Una oleada de temor surge en el pueblo donde Sidney Prescott ha establecido una nueva vida cuando un asesino que utiliza la identidad de Ghostface reaparece. Según se informó, la hija de Sidney, interpretada por Isabel May, figura entre los objetivos del agresor, lo que obliga a la protagonista a enfrentar nuevamente una amenaza que creía superada.

La fecha de estreno de ‘Scream 7′ será para febrero de 2026, de acuerdo a lo anunciado tras la revelación del poster oficial.

Póster oficial de 'Scream 7'. Foto: X/@Cinepolis.