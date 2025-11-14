México

Rutina completa de sólo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes hacer en casa

Mover el cuerpo aunque sea poco tiempo siempre tiene un impacto positivo en la salud

El ejercicio nunca puede faltar
El ejercicio nunca puede faltar en un estilo de vida saludable. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio en casa es una opción ideal para personas que cuentan con poco tiempo para asistir a un gimnasio o a un parque. Incluso para quienes sus actividades son demasiado demandantes pueden existir opciones que se adapten a su estilo de vida en las que el ejercicio no sea sacrificado.

Y es que es bien sabido que realizar actividad física es vital para tener una buena salud pero, contrario a lo que suele pensarse, no es necesario que hacer largas rutinas para tener buenos resultados o un impacto positivo en la salud.

Es por eso que los especialistas recomiendan realizar rutinas de incluso 30 minutos o menos, ya que cualquier tipo de movimiento es mejor que cero movimiento.

Por esta razón hoy dejamos para ti una rutina que es ideal para realizarse en poco tiempo y con elementos que tenemos en casa, para que no dejes de lado la actividad física.

Esta rutina es ideal para
Esta rutina es ideal para mamás con poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina completa de entrenamiento de fuerza en casa (duración: 30 minutos)

Indicaciones generales

  • Calienta con 3 minutos de movilidad articular y saltos suaves.
  • Realiza los ejercicios en circuito: uno tras otro sin descanso mayor a 1 minuto entre rondas.
  • Completa de 3 a 4 rondas, según tu ritmo.
  • Descansa 30 segundos entre ejercicios.
  • Utiliza peso corporal o, si dispones, agrega mancuernas, mochila con libros o bandas elásticas para mayor intensidad.

Ejercicios

1. Sentadillas (Squats)

  • 15 repeticiones
  • Fortalece piernas y glúteos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Flexiones de brazo (Push-ups)

  • 12 repeticiones (modifica con rodillas al suelo si es necesario)
  • Trabaja pectoral, hombros y tríceps.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Zancadas alternas (Lunges)

  • 10 repeticiones por pierna
  • Enfocadas a piernas y glúteos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Remo en mesa o banda (Inverted Row/Table Row o con banda)

  • 12 repeticiones
  • Espalda y bíceps. Usa una mesa resistente o una banda elástica fijada a puerta.
(TY: Ejercita- TV Valencia)
(TY: Ejercita- TV Valencia)

5. Fondos de tríceps en silla (Triceps Dips)

  • 12 repeticiones
  • Tríceps, pectoral y hombros. Utiliza una silla estable.
The Battle Gym
The Battle Gym

6. Superman

  • 15 repeticiones
  • Espalda baja y glúteos. Mantén 2 segundos arriba.
(Imagen creada por IA)
(Imagen creada por IA)

7. Plancha (Plank)

  • 30-40 segundos
  • Activa core, espalda y glúteos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfriamiento: Dedica 2 minutos a estiramientos suaves de piernas, brazos, espalda y cuello.

Sugerencia de distribución en el tiempo:

  • Calentamiento: 3 minutos
  • Circuito (cada ronda): 6 a 7 minutos
  • 3 a 4 rondas: 21 a 28 minutos
  • Enfriamiento: 2 minutos

Esta rutina cubre todos los grupos musculares principales y puede adaptarse a distintos niveles de condición física.

