Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

La Jornada 16 del torneo definirá los últimos boletos a la Liguilla y el Play-In en la Liga MX. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La Jornada 16 del torneo se jugará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, y será determinante para definir los últimos boletos a la Liguilla. Hasta el momento, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados de Monterrey ya tienen asegurado su pase directo.

Estos cinco clubes ocupan los primeros lugares de la clasificación, separados por apenas tres puntos, lo que mantiene abierta la disputa por el liderato y por los puestos que otorgan ventaja de localía en los cuartos de final.

En contraste, Puebla quedó fuera de toda posibilidad matemática. Con solo dos victorias en quince fechas, el equipo camotero se convirtió en el primer eliminado oficial del torneo, sin opción de alcanzar el décimo lugar que da acceso al Play-In.

La lucha por los últimos boletos está al rojo vivo. Equipos como León, Chivas, Pumas, Santos y Querétaro se mantienen en zona de Play-In, aunque la diferencia entre ellos es mínima.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados de Monterrey ya aseguraron su pase directo a la Liguilla. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

Hay apenas seis puntos de separación, por lo que cualquier resultado puede modificar el panorama. Además, clubes como Atlas, San Luis, Necaxa y Mazatlán aún conservan opciones matemáticas, dependiendo de sus resultados y de combinaciones ajenas.

Los partidos confirmados para la Jornada 16 son:

Necaxa vs Santos Laguna – viernes 31 de octubre, Estadio Victoria

San Luis vs FC Juárez – viernes 31 de octubre, Estadio Alfonso Lastras

Puebla vs Cruz Azul – viernes 31 de octubre, Estadio Cuauhtémoc

Atlas vs Toluca – sábado 1 de noviembre, Estadio Jalisco

Monterrey vs Tigres – sábado 1 de noviembre, Estadio BBVA

América vs León – sábado 1 de noviembre, Estadio Azteca

Mazatlán vs Querétaro – domingo 2 de noviembre, Estadio El Encanto

Pumas vs Tijuana – domingo 2 de noviembre, Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Pachuca – domingo 2 de noviembre, Estadio Akron

Atlas, San Luis, Necaxa y Mazatlán mantienen opciones matemáticas de clasificar dependiendo de sus resultados. Página de la Liga MX

El Clásico Regio entre Monterrey y Tigres podría modificar el orden de los primeros cinco. El duelo entre América y León será vital para que las Águilas aseguren su lugar entre los cuatro mejores.

Atlas, por su parte, se juega su última oportunidad ante Toluca, líder parcial del torneo. Mazatlán, Necaxa y San Luis necesitan ganar y esperar resultados para mantenerse con vida.

La Jornada 16 también será clave para definir el orden de los clasificados. Aunque cinco equipos ya tienen asegurado su pase, la diferencia entre ellos es tan estrecha que cualquier resultado puede modificar los cruces en la fase final.

Además, el formato del torneo permite que hasta el décimo lugar tenga oportunidad de avanzar mediante el Play-In, lo que mantiene viva la competencia en la parte media de la tabla. Los duelos directos entre aspirantes y clubes ya clasificados podrían abrir la puerta a sorpresas, eliminaciones anticipadas o cierres dramáticos en la última jornada. Cada gol puede cambiar el destino.