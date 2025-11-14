Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

(Jesús Avilés/Infobae México)

Una nueva tendencia está surgiendo en TikTok y otras redes sociales, se trata de la imagen del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas con su reloj.

Frases como “Empiezo el gimnasio... todos los caminos llevan a Roma” o “Prometí no volver con mi ex... todos los caminos llevan a Roma” acompañan esta imagen.

De igual manera, hay videos donde la gente comparte clips nostálgicos de su propia vida con frases como “Disfrutando a mis hijos antes de que me alcanzara el conejo” o “Feliz antes de que me alcanzara el conejo”.

Este meme remite al tradicional dicho latino, que sugiere que diferentes rutas acaban conduciendo al mismo destino. No obstante, la versión digital recupera ese concepto para aplicar un giro existencial: en el actual contexto virtual, el meme no alude a la ciudad histórica, sino al sentimiento de que cualquier esfuerzo o elección termina en la misma rutina, el arrepentimiento o una resignación inevitable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, otras personas lo han interpretado como una concepción de que el tiempo está avanzando de manera permanente y cualquier suceso inesperado podría arruinar un momento de estabilidad emocional, financiera o de salud.

Así, surgieron a finales de 2025 memes y videos donde el conejo blanco —claramente inspirado en el personaje deAlicia en el País de las Maravillas— apunta un reloj de bolsillo mientras el texto proclama “Todos los caminos llevan a Roma”.

Aunque el mensaje de este meme sarcástico con un conejo podría parecer pesimista, muchas personas en TikTok lo interpretan como una oportunidad de valorar el tiempo presente, incluso en comentarios hay reflexiones sobre no enfrascarse en polémicas.

La tendencia da pie a la creatividad: usuarios y plataformas sugieren experimentar herramientas de inteligencia artificial para crear memes propios con la figura del conejo y el reloj.