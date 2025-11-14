Polémica por radical cambio de imagen de Lucero Mijares salpica a Sofía Rivera Torres: “Karma”

En 2024, Torres y Lucero tuvieron un cruce mediático. (Faranduleros en acción, Facebook / @sofiariveratorres, Instagram)

Una serie de fotografías que muestran un cambio radical de imagen de la cantante Lucero Mijares ha generado una discusión pública que alcanzó a la presentadora de televisión Sofía Rivera Torres. La filtración del material recrudeció una enemistad que surgió a raíz de comentarios burlescos sobre el físico de la hija de los intérpretes Lucero y Manuel Mijares.

En el programa de radio Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, las imágenes de una reciente sesión fotográficas fueron presentadas y comentadas por los colaboradores Liz López y Ernesto Buitrón.

“Yo creo que la actitud, la ropa, yo creo que ese cambio le sienta bastante bien, mucho más juvenil, más fresco, mucho más sensual, menos infantil”, opinó Woodside.

Nueva imagen de Lucero Mijares divide opiniones en redes sociales. (Faránduleros en acción, Facebook)

Cambio de imagen impacta a Sofía Rivera Torres

En plataformas digitales, el cruce mediático que protagonizaron Lucero Mijares y Sofía Rivera Torres meses atrás sigue vigente. En Facebook la conversación dividió a usuarios entre quienes consideraban que las fotografías habían sido hechas con inteligencia artificial y quienes destacaron el presente contrastante entre la cantante y la conductora.

A inicios de 2024, Rivera Torres, Eduardo Videgaray —su esposo— y José Ramón San Cristóbal fueron blanco de la cancelación digital por hacer chistes sobre la apariencia física de Lucero Mijares, a quien compararon con un hombre.

En abril de 2025, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confirmaron el nacimiento de su hijo. Tres meses después, la presentadora reapareció públicamente como panelista invitada en el reality La Casa de los Famosos 3. Su cuerpo, todavía con el peso ganado por el embarazo, dio pie a comentarios ofensivos en X, TikTok y Facebook.

Usuarios recordaron la polémica entre Sofía y Lucero. (Las lavanderas oficial / Facebook)

Rivera Torres, quien actualmente forma parte del concurso Las Estrellas bailan en Hoy, continúa en proceso para perder peso y recuperar su silueta habitual.

Sin embargo, el reciente cambio de imagen de Lucero ha acentuado las críticas en su contra y propiciado crueles comentarios. “El karma tarda, pero siempre llega”; “Sofía Rivera no tuvo un hijo, se lo comió”; “se justifica que por tener un hijo. Hay mujeres que tienen hasta 3 y no terminan así”, escribieron usuarias en una publicación de Lavanderas Oficial, una de muchas páginas de entretenimiento que abordaron el tema.

Lucero Mijares guarda silencio

A pesar del interés público y la cobertura mediática, hasta el momento, Lucero Mijares no se ha pronunciado sobre la conversación que generó la divulgación de las fotografías.

A mediados de 2024, durante una entrevista con Yordi Rosado, la intérprete reconoció que las expresiones dichas por Sofía Rivera Torres en el programa ¡Qué importa! sí le afectaron: “Mis papás me han blindado muy bien, pero sí fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí, me importó un poco”.

(Captura de pantall)