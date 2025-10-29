México

Sofía Rivera Torres se sincera ante las críticas que recibe por su aspecto fisico en Las Estrellas Bailen en Hoy

La conductora y actriz compartió cómo la llegada de su hijo transformó su percepción sobre la belleza

Por Jazmín González

La participante Las Estrellas bailan
La participante Las Estrellas bailan en Hoy dejó claro que los comentarios negativos ya no la afectan, pues ahora se siente más fuerte, plena y conectada con lo positivo de la vida. (La Casa de los Famosos México / Televisa)

Sofía Rivera Torres ha generado una nueva percepción de los cambios físicos tras la maternidad, pues a seis meses de haber dado a luz a su hijo Ferrán, ha encontrado en su cuerpo motivos de orgullo y gratitud.

La conductora y actriz ha retomado su actividad profesional en el programa ¡Qué importa! y también participa en el reality Las Estrellas bailan en Hoy, donde concedió una entrevista a Andrea Escalona para hablar sobre la transformación de su imagen y la presión social sobre el aspecto físico.

Sofía Rivera Torres redefine la
Sofía Rivera Torres redefine la percepción de los cambios físicos tras la maternidad y destaca el orgullo por su cuerpo. (IG: @programahoy)

La conductora asegura sentirse espectacular pese a sus cambios físicos

Durante la conversación, la ex participante de La Casa de los Famosos México abordó la manera en que la maternidad ha influido en su autopercepción, pues explicó que, aunque durante años sintió una presión constante por mantener una figura delgada, esa exigencia ha desaparecido.

"Llevo toda mi vida sintiendo una gran presión por estar flaca y no la siento ahorita, me siento espectacular”, afirmó.

Asimismo, compartió que la seguridad que ha experimentado en esta nueva etapa va de la mano con sus vivencias previas. En el pasado recibía comentarios positivos sobre su aspecto, pero no lograba sentirse bien consigo misma, pero ahora, la situación se ha invertido.

“Toda la vida me ha pasado que me decían, te ves bien, estás flaca y yo me sentía gorda y ahorita al revés, lo digo en serio, no sé qué me pasó, pero me siento bien”, señaló.

La actriz revela que ahora
La actriz revela que ahora se siente espectacular y segura de sí misma, pese a los cambios en su figura. (Captura de pantalla)

Los cambios físicos tras la maternidad le han forjado un caracter diferente

Sin embargo, Rivera Torres reconoció que ha atravesado diferentes etapas físicas y que en todas ellas ha procurado mantener una actitud positiva, pues sabe que sabe que la ceptación de su cuerpo ha sido un proceso que se ha forjado a lo largo del tiempo.

He estado de muchos tamaños y en todos me he sentido sexy y plena, he aprendido a lo largo de mi vida a sentirme bien y ser segura de mí misma en las distintas presentaciones y en todos los tamaños que ha estado”, compartió.

Finalmente, sobre las crícticas que ha recibido en redes sociales por los cambios en su figura, aseguró que no la afectan de manera negativa. Por el contrario, los cambios físicos le recuerdan la fortaleza adquirida tras convertirse en madre.

Rivera Torres comparte cómo la
Rivera Torres comparte cómo la maternidad transformó su autopercepción y eliminó la presión social por la delgadez. (IG: @programahoy)

“Me conmueve porque ser mamá me ha hecho sentir cuanto amor hay en el mundo, me volvió mucho más sensible a ver lo bonito, todo lo negativo que veía antes se desdibujó”, sentenció.

Eugenia León cerrará Feria del

El consejo de Juan Manuel

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Policías investigados por robo de

Beca Rita Cetina: cuándo les
Policías investigados por robo de

Eugenia León cerrará Feria del

El consejo de Juan Manuel

