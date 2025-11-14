Paty Navidad demanda por daño moral a Anabel Hernández y editorial

Paty Navidad ya demandó a Anabel Hernández tras ser vinculada con el narco y la prostitución en su libro.

La actriz y cantante Paty Navidad confirmó ante la prensa que ya interpuso una demanda por daño moral contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House, luego de sentirse afectada por las afirmaciones que la vinculaban con el crimen organizado, publicadas en el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

El caso suma un nuevo capítulo tras la victoria legal de Televisa respecto al derecho de réplica en la misma obra, fallo que se dio a conocer hace unos meses.

Durante un encuentro reciente con reporteros, la actriz expuso el complejo proceso para notificar personalmente a Anabel Hernández.

La actriz finalmente puso una demanda contra la escritora.

“Ya puse una demanda a la editorial y a Anabel hace aproximadamente dos meses. No la habían podido notificar porque la señora no tiene domicilio donde la puedan contactar, pero ya mis abogados se estaban haciendo cargo de ello y, si no la localizaban, pues se la van a hacer llegar públicamente”, explicó Patricia Navidad ante medios de comunicación. También detalló que la editorial ya está notificada formalmente del proceso legal.

La artista subrayó que la demanda fue presentada por daño moral y no por difamación, ya que este último dejó de considerarse un delito en México desde 2007.

“Tuve que demandar por daño moral, porque sí me causó muchos problemas y me ha causado problemas durante dos años, donde he recibido muchos juicios y señalamientos y me han desprestigiado en base a su libro y a la gente que cree en ella”, agregó la actriz.

Reiteró que la única compensación que ha recibido desde entonces han sido oportunidades de trabajo y advirtió: “Eso no se lo voy a permitir ni a ella ni a nadie, porque a mí, como lo he dicho, lo único que me han regalado son oportunidades de trabajo”.

¿Qué ha dicho Anabel Hernández sobre Paty Navidad?

Paty Navidad y Arturo Beltrán Leyva (Infobae México/Jovani Pérez)

Anabel Hernández menciona en su libro a Paty Navidad como una de las figuras del espectáculo que, según testimonios, habrían asistido a encuentros privados con Arturo Beltrán Leyva, líder criminal.

Hernández relata —a partir del testimonio de la expareja de Beltrán Leyva— que existía un “catálogo” presentado como un engargolado azul, donde se exhibían fotos y nombres de famosas, junto con supuestas tarifas para convivencias privadas. Dentro de ese material, se menciona que la tarifa de Navidad por una comida era de 700 mil pesos mexicanos, aunque la autora aclara que no en todos los casos queda claro si se ofrecían servicios sexuales.

La periodista señala, basándose en fuentes anónimas, que Paty Navidad habría participado en al menos una reunión privada con Beltrán Leyva.

La versión de Paty Navidad

(Instagram/@patricianavidad_oficial)

La versión de Paty Navidad sobre las afirmaciones en los libros de Anabel Hernández ha sido consistente y firme en diversas entrevistas y declaraciones públicas. La actriz ha rechazado rotundamente cualquier vínculo con Arturo Beltrán Leyva y ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento.

De acuerdo con su testimonio, el único episodio real relacionado con el caso ocurrió cuando fue invitada a una reunión bajo el pretexto de que se trataba de un admirador enfermo que deseaba conocerla por su cumpleaños.

Navidad indicó que accedió pensando que se trataba de un gesto de buena voluntad. Al llegar al sitio, se percató de las verdaderas intenciones del encuentro y de quién se trataba. Tras recibir una propuesta que consideró indebida, la rechazó y decidió retirarse inmediatamente.

La actriz ha afirmado de manera categórica que no existen pruebas que la relacionen con actividades ilícitas ni con el supuesto “catálogo” descrito en el libro. También ha enfatizado que los señalamientos se basan en rumores y testimonios sin sustento documental.

En varias ocasiones, ha expresado que el libro está escrito en tono sensacionalista, con frases como “alegadamente” o “según una fuente”, lo que, desde su perspectiva, dificulta cualquier acción legal.

Penas por daño moral

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En México el daño moral no se castiga con cárcel porque no es un delito, sino una responsabilidad civil, y su consecuencia principal es el pago de una indemnización económica.

La ley no establece una cantidad fija: el monto lo determina un juez según la gravedad de la afectación a la honra, la vida privada o la reputación de la persona, así como la capacidad económica del responsable y el alcance que tuvo el agravio, por ejemplo si se difundió en medios o redes sociales.

Por eso las compensaciones pueden variar ampliamente, desde decenas de miles de pesos hasta montos millonarios en casos especialmente graves.