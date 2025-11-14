México

Paty Navidad demanda por daño moral a Anabel Hernández y editorial

La actriz dijo que sus abogados no han logrado notificar personalmente a la periodista por no contar con un domicilio localizable

Guardar
Paty Navidad ya demandó a
Paty Navidad ya demandó a Anabel Hernández tras ser vinculada con el narco y la prostitución en su libro.

La actriz y cantante Paty Navidad confirmó ante la prensa que ya interpuso una demanda por daño moral contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House, luego de sentirse afectada por las afirmaciones que la vinculaban con el crimen organizado, publicadas en el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”.

El caso suma un nuevo capítulo tras la victoria legal de Televisa respecto al derecho de réplica en la misma obra, fallo que se dio a conocer hace unos meses.

Durante un encuentro reciente con reporteros, la actriz expuso el complejo proceso para notificar personalmente a Anabel Hernández.

La actriz finalmente puso una
La actriz finalmente puso una demanda contra la escritora.

“Ya puse una demanda a la editorial y a Anabel hace aproximadamente dos meses. No la habían podido notificar porque la señora no tiene domicilio donde la puedan contactar, pero ya mis abogados se estaban haciendo cargo de ello y, si no la localizaban, pues se la van a hacer llegar públicamente”, explicó Patricia Navidad ante medios de comunicación. También detalló que la editorial ya está notificada formalmente del proceso legal.

La artista subrayó que la demanda fue presentada por daño moral y no por difamación, ya que este último dejó de considerarse un delito en México desde 2007.

“Tuve que demandar por daño moral, porque sí me causó muchos problemas y me ha causado problemas durante dos años, donde he recibido muchos juicios y señalamientos y me han desprestigiado en base a su libro y a la gente que cree en ella”, agregó la actriz.

Reiteró que la única compensación que ha recibido desde entonces han sido oportunidades de trabajo y advirtió: “Eso no se lo voy a permitir ni a ella ni a nadie, porque a mí, como lo he dicho, lo único que me han regalado son oportunidades de trabajo”.

¿Qué ha dicho Anabel Hernández sobre Paty Navidad?

Paty Navidad y Arturo Beltrán
Paty Navidad y Arturo Beltrán Leyva (Infobae México/Jovani Pérez)

Anabel Hernández menciona en su libro a Paty Navidad como una de las figuras del espectáculo que, según testimonios, habrían asistido a encuentros privados con Arturo Beltrán Leyva, líder criminal.

Hernández relata —a partir del testimonio de la expareja de Beltrán Leyva— que existía un “catálogo” presentado como un engargolado azul, donde se exhibían fotos y nombres de famosas, junto con supuestas tarifas para convivencias privadas. Dentro de ese material, se menciona que la tarifa de Navidad por una comida era de 700 mil pesos mexicanos, aunque la autora aclara que no en todos los casos queda claro si se ofrecían servicios sexuales.

La periodista señala, basándose en fuentes anónimas, que Paty Navidad habría participado en al menos una reunión privada con Beltrán Leyva.

La versión de Paty Navidad

(Instagram/@patricianavidad_oficial)
(Instagram/@patricianavidad_oficial)

La versión de Paty Navidad sobre las afirmaciones en los libros de Anabel Hernández ha sido consistente y firme en diversas entrevistas y declaraciones públicas. La actriz ha rechazado rotundamente cualquier vínculo con Arturo Beltrán Leyva y ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento.

De acuerdo con su testimonio, el único episodio real relacionado con el caso ocurrió cuando fue invitada a una reunión bajo el pretexto de que se trataba de un admirador enfermo que deseaba conocerla por su cumpleaños.

Navidad indicó que accedió pensando que se trataba de un gesto de buena voluntad. Al llegar al sitio, se percató de las verdaderas intenciones del encuentro y de quién se trataba. Tras recibir una propuesta que consideró indebida, la rechazó y decidió retirarse inmediatamente.

La actriz ha afirmado de manera categórica que no existen pruebas que la relacionen con actividades ilícitas ni con el supuesto “catálogo” descrito en el libro. También ha enfatizado que los señalamientos se basan en rumores y testimonios sin sustento documental.

En varias ocasiones, ha expresado que el libro está escrito en tono sensacionalista, con frases como “alegadamente” o “según una fuente”, lo que, desde su perspectiva, dificulta cualquier acción legal.

Penas por daño moral

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En México el daño moral no se castiga con cárcel porque no es un delito, sino una responsabilidad civil, y su consecuencia principal es el pago de una indemnización económica.

La ley no establece una cantidad fija: el monto lo determina un juez según la gravedad de la afectación a la honra, la vida privada o la reputación de la persona, así como la capacidad económica del responsable y el alcance que tuvo el agravio, por ejemplo si se difundió en medios o redes sociales.

Por eso las compensaciones pueden variar ampliamente, desde decenas de miles de pesos hasta montos millonarios en casos especialmente graves.

Temas Relacionados

Paty NavidadAnabel HernándezArturo Beltrán Leyvamexico-entretenimiento

Más Noticias

Reviven discursos de Nodal a Belinda y Cazzu tras no mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

El cantante obtuvo el galardón en la categoría de “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi”

Reviven discursos de Nodal a

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Desde hace varios años, este grupo familiar ha sido objeto de investigación por parte de autoridades internacionales ante sospechas de participación en esquemas de lavado de dinero

Qué se sabe de los

Profeco resuelve 70% de quejas durante primer día de El Buen Fin

Durante la jornada, la procuraduría logró conciliar la mayoría de las inconformidades presentadas por compradores

Profeco resuelve 70% de quejas

Drag Queen comparte en redes su historia tras un accidente en Uber Moto: “No sé si volveré a caminar”

Genn Taft denunció que los gastos hospitalarios ascienden a 100 mil pesos, mientras que no ha recibido respuestas claras sobre la reparación de los daños

Drag Queen comparte en redes

Exesposa de ‘El Bronco’ lo acusa de violencia: “Viví bajo intimidación y miedo”

Adalina Dávalos afirmó que rompió el silencio motivada por la protección a sus hijos

Exesposa de ‘El Bronco’ lo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de los

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Reviven discursos de Nodal a

Reviven discursos de Nodal a Belinda y Cazzu tras no mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

Christian Nodal evita beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe