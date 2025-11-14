Licencia de conducir permanente CDMX: cuántos permisos ha emitido la Semovi desde noviembre 2024

Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) está por concluir un programa piloto para tramita la licencia de conducir permanente, este permiso le da la posibilidad a los conductores capitalinos evitar el trámite de la renovación de la credencial, la cual se realiza cada tres años.

En días recientes, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Semovi, realizó su comparecencia ante el Congreso de la CDMX y reveló cuántos permisos permanentes se han emitido desde noviembre de 2024, fecha en la que inició el programa para tramitar licencias permanentes.

Cabe recordar que, las autoridades precisaron que la cantidad recaudada será destinada a programas de mejoramiento vial, así como en la inversión para mejorar el transporte público y demás servicios de movilidad.

¿Cuántas licencias permanentes ha emitido la Semovi CDMX?

¿Cuántas licencias permanentes ha emitido la Semovi CDMX? (X@GobCDMX)

De acuerdo con García Nieto, el programa de licencia permanente en la CDMX ha tenido buena aceptación por parte de la población. Fue en noviembre de 2024 cuando se abrió este trámite y desde entonces la población se ha acercado a los diferentes módulos y macromódulos para adquirir su permiso.

Hasta la fecha, la Semovi ha contabilizado un millón 129 mil 828 plásticos emitidos de la nueva Licencia Permanente Tipo “A”, cada permiso tiene un costo de 1,500 pesos mexicanos, por lo que las autoridades han recaudado cerca de mil 694 millones 742 mil pesos ($1,694,742,000 MXN).

Precisó que los recursos provenientes de este programa se canalizan al Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Transporte y Movilidad. El patrimonio de este fideicomiso se aplica a proyectos enfocados en la seguridad vial, movilidad no motorizada y accesibilidad universal.

¿Cuánto tiempo queda para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

El trámite para la licencia de conducir permanente concluirá en diciembre de 2025 (X/@GobCDMX)

La posibilidad de obtener la licencia de conducir permanente en la CDMX se mantendrá disponible únicamente hasta diciembre de 2025, según lo dispuesto por el gobierno encabezado por Clara Brugada.

Esta medida, implementada desde noviembre de 2024, responde a la demanda de quienes buscan evitar la renovación periódica del documento y desean contar con un permiso vitalicio para conducir automóviles particulares en la capital. El trámite, que tiene un costo de $1,500, exige a los interesados programar una cita previa, condición indispensable para acceder al beneficio.

La gestión de citas se realiza a través de tres canales: el portal web de la Secretaría de Movilidad (Semovi), el chatbot de WhatsApp (55 56581111) o mediante una llamada al 0311 de Locatel. El pago puede efectuarse en línea o en bancos autorizados, y el comprobante correspondiente debe presentarse el día de la cita.

A diferencia de otros procedimientos administrativos, la obtención de la licencia permanente por primera vez requiere que los solicitantes aprueben un examen teórico. Esta evaluación consta de 20 preguntas de opción múltiple, elaboradas conforme al reglamento de tránsito vigente y la ley de movilidad de la Ciudad de México. El objetivo es garantizar que los aspirantes demuestren un conocimiento actualizado de las normas y disposiciones relacionadas con la seguridad vial y la conducción responsable.